【我們的十八歲】溫碧霞發掘清純新星林婷　楊偲泳調節心理拍親熱戲

▲ 温碧霞與新人林婷（左）。

温碧霞（Irene）出品、監監兼主演的電影《我們的十八歲》於日前開鏡，演員林婷、楊偲泳（Renci）、温碧霞、狄龍、文雪兒、廖子妤、陳湛文及李任燊等亦出席開鏡拜神儀式。

Irene及林婷於戲中分別飾演主角「Elaine」 的成年版及少女版，Irene坦言電影這角色多少以她本人的自身經歷作藍本：「感覺好似做返自己，係一個少女成長嘅故事，劇本有少少以我長大嘅經歷去作為藍本。」

▲ 廖子妤、温碧霞、林婷、文雪兒、楊偲泳（左起）。

發掘新星林婷

她表示電影主旨是希望大家懂得珍惜所有身邊人及以正面的心態去面對挫折：「好多好感動嘅位，同埋小時嘅經歷真係改變我好多，我諗一部少女成長嘅故事，好多人會有共鳴。」

對於在這部電影身兼三職，Irene表示劇本其實已預備了3年，直到現在才開拍是因為林婷的出現：「選角方面好難搵人演我嘅少女版，我細個時嘅感覺同氣質好難搵搵，我們見好多女演員，內地同香港都有，直至今年俾我遇到林婷，一見佢就覺得係佢，佢有我嗰陣嘅氣質，感覺好純，導演都鍾意，覺得好啱。」

林婷楊偲泳拍床上戲

林婷自言首次為電影擔演主角，而且她會由18歲飾演到26歲的階段：「都有難度，因為每個年齡心境都會有變化，要去分析同同導演去傾，同埋要分得好清楚角色每一場戲嘅心情，係一個挑戰。」

飾演林婷好友的Renci在戲中要拍床上戲，坦言導演非常細心，自己亦作好心理調節非常妥當：「性感尺度唔係好大，係可接受範圍，我唔特別擔心但都希望大家唔好專注咗落去。」

▲ 廖子妤、林婷、楊偲泳（左起）。

她又指跟林婷雖然私下不是認識很久，但彼此已無所不談：「我們好多嘢會分享，食乜、放假做乜都會講，分享好生活嘅話題。」

至於狄龍及文雪兒在戲中飾演角色「Elaine」的父母，二人異口同聲表示上次合作已是40多年前，但因二人相識多年亦時有聚會，所以拍攝時默契十足。

▲ 狄龍與文雪兒。

劇組送生日驚喜

導演徐欣羨談到與一眾演員的合作時，她大讚林婷及Renci有天份及勤力做好準備，令到拍攝非常順利，而龍哥、雪兒姐及Irene等富有拍攝經驗的前輩亦給了她相當寶貴的意見。

而拍攝結婚戲適逢生日前夕，Irene獲劇組窩心送上蛋糕祝賀。另外，今天（7月30日）是Irene的生日，昨天（7月29日）正在與陳豪等演員趕拍《我們的十八歲》的她獲劇組送上蛋糕祝賀，感到非常開心。

▲ 眾人齊為温碧霞慶祝生日。