MIRROR成員進駐JOOX年中榜多個席位　Ian :希望創作更多好作品

▲ 陳卓賢樂壇成績不俗。

音樂串流平台JOOX剛公佈「JOOX TOP聽推介2021年中榜」結果，20首歌曲排名新鮮出爐。年中榜的得獎歌曲全為廣東歌，反映本地樂壇勢力大爆發，更多人一起撐香港樂壇。MIRROR更 。

JOOX邀請陳輝陽x女聲合唱的其中三名成員（阿左、Jaime、Lydia）與樂隊合作，把所有得獎歌曲串成一首組曲，以特別方式一次過重溫多首得獎歌曲。

是次大贏家之一可算是MIRROR的一眾成員，他們單飛推出的歌曲共佔據了年中榜七個席位。近期歌影視多棲發展的人氣王Edan 呂爵安，憑歌曲《E先生 連環不幸事件》榮登年中榜的第1位，成為上半年最受歡迎的歌曲。

對於歌曲勇奪得第一位，Edan感到喜出望外並表示。

▲ Edan現場表演。

另一位MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆亦憑歌曲《EGO》奪得第11位。歌曲得到好成績，靠音樂人及歌手的努力外，還有賴「爵屎」及「神徒」身體力行，每日都單曲循環，實在功不可沒。

MIRROR其他成員表現同樣出眾，姜濤《Master Class》列第5位。隊友Ian陳卓賢的甜蜜情歌《DWBF》得第7位，他感謝喜歡這首歌的每一位：「希望以後能夠創作更多更好的作品，令大家可以放鬆聽音樂。」

Jer柳應廷推出「重生系列」第一部曲《狂人日記》獲得第8位，他表示：「很高興大家喜愛這首歌，希望歌曲可以啟發到大家，同時希望大家繼續留意他的重生第三部曲！」他與One Promise合唱的《明年見 (Duet Version)》〉亦獲得第20位。Anson Kong 江𤒹生則以《黑之呼吸》獲得第13位。

年初突襲推出新專輯的張敬軒分別憑《俏郎君》及《Sweet Escape》奪得第2位及第15位。張敬軒表示：「今次專輯是在成立新的唱片公司後首次與新的團隊合作，宣傳計劃感到十分興奮。想要特別感謝拍攝MV的團隊，跟我一起嘗試以新的手法製作。下半年會繼續派歌及有新作品推出。」

人氣爆燈唱作人林家謙《神奇的糊塗魔藥》奪得「JOOX TOP聽推介2021年中榜」的第3位。由AGA江海迦親自作曲的《CityPop》得到第12位。胡鴻鈞有份参與創作的歌曲《心跳移植》。

「JOOX TOP 聽推介 2021 年中榜 」完整得獎名單：

1. Edan呂爵安 – E先生 連環不幸事件

2. 張敬軒 – 俏郎君

3. 林家謙 – 神奇的糊塗魔藥

4. Mike 曾比特 – 我不如

5. 姜濤 - Master Class

6. 鄭融 - 多喝水

7. Ian 陳卓賢 – DWBF

8. Jer 柳應廷 – 狂人日記

9. 胡鴻鈞 - 心跳移植

10. 薛凱琪 - 哥本哈根的另一個我

11. Anson Lo 盧瀚霆 – EGO

12. AGA – CityPop

13. Anson Kong 江𤒹生 - 黑之呼吸

14. Alan Walker/ T-Ma/ Joyce Cheng - Believers (T-Ma Remix ft. Joyce Cheng)

15. 張敬軒 Sweet Escape

16. 陳柏宇/ Serrini - 網絡安全隱患

17. C AllStar - 集合吧！地球保衛隊

18. 林欣彤 - 不如憎你

19. 谷婭溦 - 習慣 (劇集 《陀槍師姐2021》片尾曲)

20. ONE PROMISE/ Jer 柳應廷 - 明年見 (Duet Version)