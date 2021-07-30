【何詩蓓再奪銀】恒基累計贈何詩蓓500萬獎金　運動員打入8強亦獲現金獎

▲ 何詩蓓是香港歷來首位奪得兩枚奧運獎牌。 （新華社圖片）

港隊游泳代表何詩蓓再奪銀牌，在奧運女子100米自由泳項目，她以52秒27完成，再次刷新亞洲紀錄，亦為港隊在今屆奧運奪得第三面獎牌，同是她亦是港隊歷來首位取得兩面奧運獎牌的運動員。詳情即看：【下一頁】

恒基地產將向何詩蓓送出港幣共500萬奬金。另外恒地將加碼，運動員進入8強都有現金獎。

何詩蓓賽後表示，好開心再次奪牌，因為比賽之前沒有想太多，也沒有壓力，因為準決賽已經達到個人目標，出賽前只希望好好享受100米，現在再游出自己最好的成績。詳情即看：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

何詩蓓在星期三（28日）舉行奧運女子200米自由泳賽事，已奪得銀牌。連同男子花劍奪金的張家朗，何詩蓓再為港隊創造歷史，於同一屆奧運會奪得多於一面獎牌。何詩蓓也獲商界送出獎品祝賀和鼓勵。

▲ 恒基精英運動員嘉許計劃資料。

「恒基精英運動員嘉許計劃」宣布，向何詩蓓送出500萬元奬金。連同送給張家朗的500萬元、女子重劍團體入圍獎等，恒基精英運動員嘉許計劃送出的總奬金至今已超過1200萬元。恒基地產表示，支持各選手在餘下賽事繼續發亮發光，為香港爭取更多奬牌。

▲ （新華社圖片）

另外，今晚6時45分，何詩蓓將會出戰女子50米自由泳分組賽預賽第11組，這是她今屆奧運最後一項個人賽事

同場加映，何詩蓓剖白備戰奧運的心情，感謝父母支持，即看：

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋