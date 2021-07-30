【東京奧運】陳晞文兒時為克服哮喘接觸滑浪風帆　曾斷5條肋骨切脾臟今闖東奧獎牌賽

▲ 陳晞文兒時為克服哮喘接觸滑浪風帆，曾斷5條肋骨切脾臟今闖東奧獎牌賽。

東京奧運女子滑浪風帆RS:X組別，港隊代表陳晞文經過12場賽事後，以總成績暫列第8名，成功晉身周六（31日）舉行的獎牌賽。原來被封為「新風之后」的陳晞文，2012年備戰倫敦奧運時受過重傷，4年後又失落里約奧運參賽資格，歷過種種風浪，如今她在東京奧運再次揚帆起航。

1998年，陳晞文隨父母由英國遷回香港居住，父親為了讓8歲的她克服哮喘，便替她報名參加滑浪風帆訓練班，好勝的她愛上運動，因可以贏同齡男孩子。

升上中六後不久，她便首次轉做全職運動員，2009年更在世界青年錦標賽中贏得金牌，成為首位在該項賽事中奪冠的香港運動員，因而被視為「風之后」李麗珊的接班人。

2010年，沒參加高考的她憑着27分會考優異成績加上精英運動員身份獲港大取錄，暫停了全職運動員生涯。同年11月，她登上亞運舞台，並摘下銀牌。不過，她不甘心只步於銀牌，「當時一邊讀書、一邊訓練都有銀牌，覺得如果轉全職會有更好成績」，於是向港大申請休學，再次轉做全職運動員。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

可惜，在2012年的倫敦奧運，陳晞文在英國備戰時被帆船撞至重傷，斷了5條肋骨、脾臟因內出血而要切除。手術後，陳晞文在深切治療部時已開始訓練，兩個月後她更如常出賽，最終排第12名。受過重傷，反令她的意志變得更強，她發覺原來自己很「捱得」，而且不怕死，

如果我奧運前受傷都可以有第12名，如果真係無受傷，準備又很好，那就有機會衝擊獎牌。

2014年，她在仁川亞運中以全勝成績奪得金牌，當時她的下個目標是2016年里約奧運，但一個風浪過去，迎面而來的又是另一個風浪。她在里約奧運選拔賽中大熱倒灶，不敵隊友盧善琳，失落參賽資格。

當時她一度感到氣餒，但幸好她沒有放棄這項運動，其後在多個大賽中奪得佳績，如今亦終於等到機會代表港隊出戰東京奧運，更成功晉身獎牌賽，爭取更佳排名。

同場加映：港產女飛魚何詩蓓剖白備戰奧運心情 感激父母多年支持

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣