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【兩台大戰】MIRROR+ERROR稱霸廣告界　TVB力捧《聲夢》學員欲分一杯羹

娛樂 12:09 2021/07/30

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人氣男團MIRROR及ERROR的成員近日成為廣告寵兒，TVB有意力捧《聲夢傳奇》學員欲於廣告界佔一席位。

人氣男團MIRROR及ERROR共16位成員近期成為廣告寵兒，原來十大Instagram廣告內有一半都是請了MIRROR或ERROR成員作宣傳，可見MIRROR及ERROR影響力甚大。

另一邊廂，《聲夢傳奇》的學員炎明熹、姚焯菲及鍾柔美等也開始有廣告工作及活動，TVB能否靠《聲夢傳奇》學員收復失地？

【MIRROR X ERROR星蹤】為Frankie慶生ERROR鬧市應援　Ian+Tiger跟幸運鏡粉見面

（電視截圖）

MIRROR ERROR人氣勁

根據廣告媒體監察公司admanGo近日的報告顯示，今年上半年本地廣告開支按年增長35%，達137億元，其中MIRROR及ERROR的成員成為本地廣告寵兒，在上半年度的十大Instagram廣告支出品牌中，便有5個品牌邀請了MIRROR或ERROR成員作宣傳，可見他們很受客戶歡迎。

MIRROR成員的廣告數量以姜濤為首，其次為盧瀚霆（Anson Lo）、江𤒹生（AK）、呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）、陳卓賢（Ian）、陳瑞輝（Frankie）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）及邱傲然（Tiger）。

ERROR成員的廣告數量以郭嘉駿（193）為首，其次為何啟華（Dee）、梁業（肥仔）及吳保錡。

【兩台大戰】奧運開幕TVB稱收視勝ViuTV　《刑偵日記》收視跌至開播後新低

（IG圖片）

TVB力捧抗衡

ViuTV這兩大皇牌男團出道近3年，人氣愈來愈高且成功吸納大量鏡粉及404，因此令MIRROR、ERROR受多個廣告品牌愛戴，甚至連帶ViuTV藝人比如練美娟也受廣告商注意。

另一邊廂TVB也不甘示弱，推出選秀節目《聲夢傳奇》力捧新人想搶回年青人市場。其實眾《聲夢》學員早已於去年台慶節目上首度亮相，到節目正式播出後的中期，炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi）跑出漸漸受關注，最受歡迎。

現時15位學員開始接廣告工作及出席商場活動，TVB亦為《聲夢》學員辦演唱會造勢，未知他們將來能否在廣告畀分一杯羹。

（IG圖片）

同場加映：MIRROR+ERROR訪問

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