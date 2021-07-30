【何詩蓓再奪銀】特首高官同賀飛魚再添獎牌　林鄭：為她擊節讚賞

▲ 林鄭與一眾公務員，透過電視直播觀賞賽事，為何詩蓓打氣。（新聞處圖片）

港隊游泳代表何詩蓓今（30日）再奪銀牌，目前東奧手握兩面銀牌。她於女子100米自由泳項目，以52秒27完成賽事，再推前亞洲紀錄，亦為港隊在今屆奧運奪得第3面獎牌，同是她亦是港隊歷來首位取得2面同屆奧運獎牌的運動員。

行政長官林鄭月娥向何詩蓓致賀，指這是香港運動員首次在同一屆奧運會取得兩面獎牌。何詩蓓不斷突破自己，在賽事中表現優秀，力壓多位世界級選手，以驕人成績為香港泳壇再寫下新一頁，她和全港市民都為她擊節讚賞。

行會非官守議員召集人陳智思表示，何詩蓓努力不懈，在比賽中展現過人鬥志，奮勇向前，不但為香港取得輝煌成績，更再次刷新亞洲紀錄。她多年來刻苦訓練，不斷尋求突破，充分發揮運動員的堅毅精神，表現令人敬佩。

立法會主席梁君彥表示，何詩蓓氣勢如虹，不負眾望。她長久以來克己的訓練，樂觀、積極堅毅的奮鬥態度和無比決心，是我們的榜樣。

民政事務局局長徐英偉稱，何詩蓓憑着過人拼勁，在奧運會再創佳績，她的成功將啟發更多運動員追求夢想。

連同何詩蓓早前在女子200米自由泳項目銀牌，何詩蓓個人已為香港取得2面銀牌，並在女子100米及200米自由泳刷新亞洲紀錄。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰