【MIRROR成員】守時鏡仔陳瑞輝獲邀戴新錶慶生　重情Frankie保留人生第一隻腕錶

▲ 手錶品牌Swatch請來人氣男團MIRROR的顏值擔當「皮皮」陳瑞輝（Frankie）率先佩戴新款腕錶。

手錶品牌Swatch請來人氣男團MIRROR的顏值擔當「皮皮」陳瑞輝（Frankie），於「皮皮誕」（7月29日）率先佩戴新款腕錶。

Frankie以其盛世美顏演繹淡湖藍、「年度灰色」及白色腕錶，充滿夏日、繽紛的感覺，帥氣慶生。

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▲ 7月29日為「皮皮誕」。

向來多以深藍色、黑白色作打扮的Frankie甚少以粉色系示人，是次首次佩戴淡湖藍腕錶，作為藍色控的Frankie表示一戴即愛上，腕錶以粉藍為主色調，呈現出啞色陶瓷的效果，能夠點綴衣著打扮，令他顯得份外醒神。

Frankie一向予人文靜的感覺，但原來他心底裏非常渴望挑戰跳傘、滑翔傘等極限運動，品牌的頑童、大膽、冒險創新的品牌理念不謀而合。除了夏日活力色系的款式，品牌趁著盛夏推出全新網上限定款式BIG BOLD C-LIME，青檸黃色調予人恍如置身海邊、享受夏日陽光的渡假感覺。

Frankie同樣表示鍾情陽光與海灘，享受於炎炎夏日暢泳；做運動時亦會選擇貼身、不易刮花的腕錶，這款腕錶兼備彈性與韌性，具絲滑觸感，非常耐用、不易磨損，相比傳統陶瓷更加堅韌、不易碎，令Frankie覺得十分適合於運動時佩戴。

Frankie粉絲「皮寶寶」必定知道，他是MIRROR當中其中一位守時成員，而他的時間觀念是從小培養。

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▲ Frankie同款BIG BOLD BIOCERMAIC腕錶。

原來他自小是Swatch的粉絲，是日拍攝勾起不少兒時回憶，Frankie娓娓道來人生的第一隻腕錶是由媽媽所贈的Swatch腕錶，款式是青色錶面襯黑色錶帶，由小學一年級佩戴至小學畢業。皮皮對腕錶珍而重之，保留至今。對他而言，佩戴腕錶可以讓他時刻查看時間，並非其他電子器材能取代。

向來愛惜粉絲的Frankie不忘一眾「皮寶寶」，表示手上的淡湖藍腕錶很配合其應援顏色及粉絲們可愛乖巧的形象；看到黑色同款腕錶時更馬上聯想起好兄弟江𤒹生（AK）的派台歌曲，打趣表示有意將此腕錶送給AK。

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