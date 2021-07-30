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【天王爸爸】劉德華開直播吸逾億人收看　重提墮馬意外陰影：不願再回想

娛樂 12:38 2021/07/30

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劉德華出道40周年。

今年是劉德華投身演藝事業40週年，華仔在這特別日子親自填詞，撰寫了新歌《奉陪到底》，獻給多年來一直支持的fans、友好、合作夥伴，為值得紀念的40週年，作為另一個序幕開始。昨晚華仔亦在網絡平台首次公開演唱《奉陪到底》，觀看人次過億，得到莫大迴響 。

新歌於7月30日至8月13日在官網「華仔天地」有免費下載鏈，供粉絲免費下載新曲《奉陪到底》，為時兩星期。

梁朝偉昨日也有現身祝賀華仔。（影片截圖）

【人潮洶湧】劉德華零下5度被濺污水6次沒怨言　專業華仔：沒有一天覺得受苦

劉德華昨晚在抖音開直播，慶祝出道40周年。當年TVB五虎將梁朝偉、湯鎮業、苗僑偉、黃日華均有拍片遙距道賀。

華仔在片中透露，他的影片直播是無法送禮、打賞，因他選擇關閉這些功能，希望粉絲可以專心的看他，亦代表華仔不想粉絲花太多的金錢禮物給他。

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華仔憑歌寄意

劉德華在訪談期間，也談到在4年前在泰國發生墮馬意外的陰影，他直言現在已經把當時所有的照片、影片都銷毀，因仍不願去回想當時發生的一切，也不願意家人再看到難過。

他被問到為何會加入玩直播平台，華仔坦言多少被流量數字吸引，因他試過以此為影片宣傳，發現觀看量也不錯，加上平台給多他不錯的offer，故開始了玩直播拍片。

華仔之後即場憑歌寄意，感謝多年來對不離不棄的歌迷，華仔常言道，沒有歌迷的支持，他不能走到今時今日，回饋歌迷之餘，華仔在這段日子，非常感激曾與他共事的戰友，包括台前幕後好友、音樂上的合作伙伴與及他的好同事，因沒有大家努力，沒有今天的劉德華。

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華仔承諾在未來日子繼續與大家「奉陪到底」並肩作戰，正如歌詞一樣。華仔以不足半小時，用了143個字的歌詞，記住了大家無底線的一份愛，感恩與大家一起走過的日子。

同場加映：郭富城訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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