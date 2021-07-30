【強制檢測】政府抽查上環尚賢居90人檢測報告　20人違反強檢公告

▲ 政府突擊抽查尚賢居住客，有否遵從強制檢測規定。（資料圖片）

中西區民政事務處今日（30日）聯同中區警區、衞生署和醫療輔助隊在上環士丹頓街72號尚賢居，即早前被納入強制檢測公告的大廈執法。行動由今早開始，至上午約10時30分結束，發現有20人違反強制檢測公告，被處定額罰款5,000元。

行動由上午7時起，受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受檢測的結果電話短訊或證明。政府派員於該幢大廈出入口查核檢測證明，確認他們是否已進行檢測。

行動中政府檢查約90人的檢測報告，其中20人違反強制檢測公告。政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款2.5萬元及監禁6個月。

政府重申，發出強制檢測公告的目的，是為了盡快堵截疫情在社區散播，保障整體公眾衞生安全。

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責任編輯：吳卓峰