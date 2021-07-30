【新冠肺炎】新增2宗輸入個案均帶變種病毒　2人均已打兩針復必泰

▲ （林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心稱今日（30日）錄得2宗輸入個案，兩名54歲及44歲男患者分別來自瑞士及美國，均帶L452R變種病毒，兩人亦已接種兩劑復必泰疫苗。今日沒有新增本地不明源頭個案，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

從瑞士抵港的病人是54歲男子，無病徵，分別於3月22日及4月12日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，乘坐LX13來港。另一名美國抵港44歲男子，也無病徵，分別於5月2日及5月27日曾在香港接種兩劑復必泰疫苗，乘坐CX845來港。

衞生防護中心今日（30日）鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，中心發言人強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是極高和甚高風險指明地區。

發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生。家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

本港累計已接種近553萬劑新冠疫苗，包括昨日打針的6.3萬人。已打首針人數達316.6萬，完成兩劑的有236萬人，分別佔合資格人口46.5%及34.7%。

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不過，長者接種率持續低迷，截至昨日，僅近17萬名70歲或以上長者已打針，佔已打首針人口5.3%。已打齊兩針復必泰的95歲高齡長者蔡先生接受時指，打針後僅有少許肌肉痠痛，並沒有其他副作用。

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記者：伍瑋瑋