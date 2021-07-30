【夏日護膚】夏日常出汗肌膚易濕疹發作　尚護健退紅修復啫喱有助紓癢退紅降溫消腫

▲ 《尚護健 SanteCare 退紅修復甜橙啫喱》有助鎮敏修復，強化皮膚。

炎夏已到，除了常出汗，有時還發現周身紅痕，特別曬後、流汗後或出入冷氣地方後，問題肌一觸即發。尚護健推出的退紅修復甜橙啫喱有「即效急救鎮敏」效果，搽上後 10 秒，可即效紓癢退紅、冰感降溫、鎮靜消腫、修復抗菌。今個月首推輕便裝，方便用家攜帶。

▲ 《尚護健 SanteCare 退紅修復甜橙啫喱》（輕便裝）

在炎夏，大家出外常常出汗或者帶口罩，令肌膚容易產生不同的敏感情況，肌膚痕癢不適亦會影響心情。如皮膚出現敏感紅痕，用手搲，只會愈搲愈痕，造成紅腫。胡亂使用含止痕藥性的產品，雖可減輕痕癢之苦，但它們大部分含樟腦、水揚酸、薄荷醇、類固醇等，長期使用更有機會破壞皮膚結構。

而《尚護健 SanteCare 退紅修復甜橙啫喱》可即時紓緩皮膚痕癢及紅腫問題，用家可每4小時搽一次退紅修復甜橙啫喱，密密鎮敏修復，強化皮膚，可避免皮膚受到汗水、細菌、溫差、陽光、蚊蟲等刺激而出現問題肌。

這修復啫喱源自意大利矜貴甜橙精油，糅合其他具抑菌鎖水功效的草本精油，不含藥性及類固醇，低敏安全，成分天然，能修復皮膚。而且精油粒子極微細，能非常容易穿透皮膚角質層，秒速滲透至肌底，發揮作用。

此外，冰感啫喱感覺涼爽，搽上後零黏笠感，皮膚可以即秒吸收，猶如直接注入肌膚底層 。夏天使用，更可把甜橙啫喱放先儲存在雪櫃，冰鎮感覺倍感爽快！

《尚護健 SanteCare 退紅修復甜橙啫喱》（輕便裝）

標準價：HK$198 / 盒 (6 包X 8ml)

銷售點：尚護健 HKTVmall/尚護健 eshop

同場加映：更多夏日親子活動推介，即睇【下一頁】

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩