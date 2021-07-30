【著數優惠】AIGLE減價防水外套羽絨低至半價　限時可享全單額外9折

▲ AIGLE防水外套羽絨低至半價，相當超值。

雨季已經來臨，近日本港更不時下大雨，防水外套、雨靴等務必要買定看門口，以防萬一。AIGLE由即日起舉行減價活動，產品低至半價發售，還有限時全單額外再9折，要入貨的話大家好立即行動了。

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向來以功能性戶外服大受歡迎的法國品牌AIGLE，外套大多都能夠遮風擋雨，因為當中不少加入了GORE-TEX物料製造，具防水、防風和透氣的功能，部分更搭載了Thermo-Kit設計，透過相應的拉鏈及鈕扣，可自由在內搭配羽絨或Fleece，以應對各種天氣變化。

近日天氣不穩，不時會下大雨，特別推介AIGLE一款超輕薄的拉鍊開胸外套，採用撥水功能布料，可摺疊收藏於內袋中，並有多個款式供選擇；另外有一款短袖快乾上衣，加入Polygiene物料的抗菌除臭功能，最適合現在高溫下外出時穿著。另外，雨靴、撥水效能sneakers、具快乾及防紫外線功能的長短褲等，都是雨季必備項目。

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除了夏季服飾，減價貨品亦包括多款羽絨外套，成人及小童款的尺碼都相當齊全，大家不妨買定看門口。

減價由即日起，還有限時全單額外再9折，提醒大家必須先登記成為會員才可享優惠，而買滿$800則可獲免運費。

記者︰梁靜詩