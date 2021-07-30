【牙齒護理】林日曦牙痛面腫自嘲似蠟筆小新　一文睇3大護齒謬誤解構剝牙風險

▲ 林日曦最近在個人社交網站分享近況，指自己飽受牙痛之苦。

《100毛》毛記葵涌創辦人林日曦最近在個人社交網站分享近況，指自己飽受牙痛之苦，並上載了一張做完手術後半邊面腫起來的照片，滑稽地指自己似卡通人物蠟筆小新，引來不少網民關心討論。

林日曦周二（27日）在Facebook更新近況，指自己經歷了一場牙科小手術，臉部腫脹起來，並分享了一張正常情況、術後情形，以及卡通人物《銀魂》主角的對比相：

我真係孤陋寡聞，我一直以為卡通片誇張咗，牙痛又點會腫到塊面凸起咁，誇張。直至我前日隻牙做完小手術之後…我相信了，卡通片在這方面確實很寫實…

有網民問林日曦是否剝智慧齒，林日曦就回應自己是脫牙後加上骨粉，正準備種牙。而林日曦也發揮幽默，自嘲現時背影很像蠟筆小新，吸引不少網民改圖，將他和小新比較：

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不少人都會因為生智慧齒而需要剝牙，口腔頜面外科專科醫生李健誠曾經在著作《原來如齒》中分享，為何牙醫總是勸喻盡早剝掉智慧齒。

智慧齒大部分都是阻生的，即使它未外露，如它與最後一隻大牙間有縫隙，也有機會引致蛀牙，嚴重甚至會引發水囊或腫瘤，最後可能連大牙也得犧牲掉。因此為了防患未然，最好在18歲成年時作全面的牙齒X光掃瞄，確保智慧齒位置並作出處理。

術後腫脹疼痛無可避免

剝智慧齒有何風險？港大牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷曾受訪稱剝智慧齒屬小手術，絕大部分只需局部麻醉即可，術後腫脹疼痛無可避免，患者需要服用強力止痛藥。

而傷口亦有機會發炎，並有機會出現較嚴重風險，例如神經線風險：當中包括有一條下齒槽神經線，負責供應下唇感覺；另亦有一條鄰近牙肉經過的舌頭神經，負責供應舌頭前半部分感覺或味覺。這兩條神經線都有可能在手術中被觸碰到。

牙齒健康除了影響外觀，亦直接影響說話進食，男女老少都應多加注意護齒。但原來不少港人都使用了錯誤的護齒方式。根據港大牙醫學院牙周病學臨床教授梁惠強與牙醫趙創波的刷牙建議，可綜合出港人3大「刷錯牙」習慣，點擊了解更多：

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責任編輯：羅嘉欣