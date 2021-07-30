【自私港媽】自私港媽拒為3歲兒付車資　乘客出聲反被鬧：幾蚊都咁計較

▲ 自私港媽側側膊圖拒為3歲兒付車資，有乘客出聲卻反被鬧。

本港大部分專綫小巴路線收費均大小同價。雖然現時法例沒有明文規定，3歲以下兒童乘搭小巴可豁免收費。不過只要兒童不佔用座位，司機一般不會收錢。近日，有網民於社交媒體投稿指，有港媽疑帶着「超齡」的兒子搭霸王車，惹來其他乘客及司機圍攻，沒想到港媽竟然反鬧乘客：「幾蚊都計較。」

自稱「花生小巴乘客」網友在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指日前乘搭綠色小巴時遇見一件小插曲，他剛上小巴坐下，便聽見小巴司機揚聲問數次，「係咪有人未俾錢？」一眾乘客再次懷疑自己是否已付車資之際，司機再次揚聲說：「有位夠咗三歲嘅小朋友未俾錢啊！」

港媽鬧乘客計較

眾人紛紛望向一位身穿校服，且佔著座位的小朋友。惟港媽卻表示，「啱啱夠三歲多幾日咋嘛！咁計較，少少錢咁緊張！」司機只好向港媽解釋，指小巴的車資有公司規定，並非司機的酬勞。被發現後，港媽拿出錢包，口中嘮嘮叨叨：

幾蚊都咁計較！畀咪畀囉！嗱，呢度呀！

乘客斥港媽沒有做好身教

車上的乘客目擊整個過程，有乘客開聲表示，「太太，夠三歲就要俾錢㗎喇，我小朋友都係咁，我諗你要習慣下。」但是，港媽卻不忿回應，「咁我而家咪畀咗囉，仲嘈乜嘢！你哋唔好咁執著啦！」不過，司機卻指出其上車10分鐘仍未付車資。有乘客再次出聲教港媽做好身教，

太太，身教好重要，呢啲係規矩嚟，你咁樣會教壞小朋友。

未己，港媽卻反指司機雙重標準，「而家我係咪未俾錢先？司機平時啲朋友都上車唔俾錢啦，雙重標準！」聽見港媽的回應，再有乘客調侃說：「7000幾蚊一個月學費就肯畀，幾蚊車錢喺度嘈。做家長真係要考牌」。最後，港媽因寡不敵眾中途下車。

網民指港媽操流利廣東話，上車地點屬貴價私樓地段，估計其家境富裕，「司機咁好禮貌，仲畀晒落台階，真係面係人哋俾，架係自己丟。」

網民：好自私！

帖文引來不少網民熱議，網民紛紛批評港媽搭霸王車無身教。也有網民留言分享以往曾遇見貪心港媽，他表示：

五歲坐乜都唔俾錢，佢哋住九龍站上面自置物業，又係萬幾蚊學費肯俾，小巴$5都唔肯俾。有次坐地鐵撞到，佢個仔發脾氣話點解我小朋友自己有八達通，佢冇？我話係啦，都五歲啦，佢老母話怕乜嘢啫，都冇俾人捉過！

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文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳