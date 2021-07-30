【限時優惠】7-Eleven推GODIVA雪條3天優惠　各款黑巧克力軟心雪條$120／4盒

▲ 7-Eleven推GODIVA雪條3天優惠！

夏日炎炎，吃雪糕消暑最好不過！7-11於7月30日至8月1日一連3日推出GODIVA雪糕優惠，$120可買到4盒GODIVA黑巧克力軟心雪條，還可選擇各款口味，包括最新口味「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」，平均$30一盒，十分超值！

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黑巧克力軟心雪條在今年7月頭登場，推出了「檸檬紅茶風味黑巧克力」、「夏威夷果仁黑巧克力」及「伯爵紅風味茶杏仁黑巧克力」之後，GODIVA今天（30日）在Facebook宣佈，最新口味「GODIVA草莓黑巧克力軟心雪條」加碼登場。這款雪條在比利時經典黑巧克力的外層上撒上草莓脆碎及樹莓果乾，品嚐時能感受到層層堆疊的莓果香氣。

大家可趁著優惠，一次過試4款口味！

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責任編輯：王芷瑩