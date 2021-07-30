【排汗衣服】化學博士K Kwong穿過逾20件排汗衫　曾遇4種情況不能排汗：唔試過唔知掂

▲ K Kwong穿過逾20件排汗衣，曾遇4種情況不能排汗。

出征東京奧運的港隊運動員捲入球衣風波，近日比賽時令大眾關注運動衣的排汗效能。香港大學化學系博士K Kwong（鄺士山博士）日前發文分享穿排汗衣的經驗，並解釋衣服的排汗原理。他稱自己有20多件排汗衣，穿著時遇過4種情況不能排汗，直言「排汗衫真係唔試過唔知掂」。

4種情況不能排汗

K Kwong在其facebook專頁表示自己是個「大肥佬」，走動時容易大汗淋漓，故很喜歡穿排汗衣，多年前開始研究這類衣服，現時家中更有超過20件排汗衣。他分享經驗指出，部份排汗衣的確在戶外戶內也易於排汗，但亦曾遇過以下4種情況不能發揮排汗功能：

1.部份排汗衣在室外、無冷氣的環境，只要大風就能排汗，但當進入室內、有冷氣的環境卻不能。

2.部份排汗衣熨過後就不能再發揮排汗功能。

3.同一個品牌、同一個型號的排汗衣，只是顏色不同，一件排汗效能很好，另一件則很差。

4.部份採用排汗布的衣服，穿著後令人感到十分促侷，原因是面層和底層調換了。

K Kwong指出，排汗衣的效能與品牌、價格無關，最重要的是如何設計、配搭物料。他稱，$700的貴價排汗衣在戶外戶內的效能不一樣，效能甚至有機會比不上$100三件的排汗衣，故需要「實戰」過後才知其效能。

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排汗原理

他解釋原理時，以某品牌的「Dri Fit」運動衣作例子，指出排汗衣分為内外兩層，內層用作排汗，外層則蒸發水分。

内層

原理：把汗水吸入内層的纖維中，利用纖維的特殊排列方式，排走汗水。最幼細的微纖維（micro fiber）約為10微米。

最理想的內層須符合的條件：可減少接觸皮膚，以防黏著皮膚；或是有足夠接觸面積去吸汗。

外層

原理：外層纖維的排列令水分易於蒸發。蒸發過程所需用的熱力由皮膚提供，故此穿著排汗衣時會感覺到涼意。

最理想的外層須符合的條件：有很多大孔，以增加運動時空氣進入衣服的流量，令衣服纖維有足夠接觸面積去蒸發水分。

分子結構

稱為「聚合物」（polymer）的纖維， 從分子結構方面看，紅色部份吸水，綠色部份不太吸水。

物料

棉花（cellulose）：棉質很吸水，但難蒸發水分，衣服很易濕透並黏著皮膚。

聚酯（polyester）：是最適合的物料，其強項和弱項均是不太吸水。

彈性纖維（spandex）：彈性比聚酯（polyester）好，但吸汗能力不及它好。

到底排汗衣應採用甚麼物料？K Kwong指出，主流排汗衣的物料主要採用聚酯（polyester），再加少量彈性纖維（spandex）增加彈性，並加棉花以提升親膚性。

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責任編輯：羅嘉欣