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【疫苗獎賞】若9月底前達500萬人接種疫苗　信和再送一個逾千萬凱滙單位抽獎

社會 12:42 2021/07/30

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信和稱，若9月底前達500萬人接種疫苗，將多送一個凱滙單位抽獎。

信和集團旗下「黃廷方慈善基金」及華人置業今（30日）共同宣布，為響應政府疫苗接種計劃，若今年9月30日或之前，全港逾500萬香港市民已完成接種至少一劑疫苗，將進行新一輪抽獎，送出另一間觀塘凱滙一房住宅單位，單位面積約468呎，價值約1,200萬元。

即睇第一輪抽獎凱滙一房單位：

    點擊圖片放大
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    +9

凡於今年9月30日或之前，已年滿18歲、在香港打了至少1劑新冠疫苗的香港永久居民，也符合抽獎資格。

主辦單位稱，早前已登記參加首輪抽獎，而未贏得終極大獎的參加者，將自動參加第二輪抽獎，毋須額外登記。至於只接種一劑疫苗的人士，可於9月2日上午9時至9月30日下午5時30分，登記次輪抽獎。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：吳卓峰

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