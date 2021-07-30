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【旅遊氣泡】邱騰華：新加坡內防措施與港相似　有信心繼續計劃

社會 12:50 2021/07/30

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邱騰華盼本港跟內地、澳門盡快恢復通關。（陳靜儀攝）

邱騰華今（30日）出席星夢郵輪首航啟航禮指，希望本港近日防控措施具有成效，盼與內地、澳門恢復通關；他另指新加坡內防措施嚴謹，有信心繼續與星方，合作推出旅遊起泡計劃。

針對與內地通關方面，邱騰華指本港50多日沒有本地確診個案，全港接種率達40%，盼向外界證明本港的防控措施具成效，希望與內地和澳門盡快通關，但沒有明確時間表。

目前港府暫緩與新加坡「旅遊氣泡」計劃，邱騰華指，港府仍繼續與對方磋商，曾向新加坡當局了解整體防疫策略，即使對方放棄清零的防疫目標，但入境限制沒有放寬，內防措施與本港相似，有信心會繼續相關計劃。他又強調，當府無意為計劃更改熔斷條件，亦無意效法新加坡當局為計劃改名為「空中旅遊走廊」。

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記者：陳麗娜

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