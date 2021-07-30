【何詩蓓再奪銀】何詩蓓談人生挫折曾退賽　為港爭光感光榮冀支持香港運動員

▲ 何詩蓓指，看到很多人看她比賽、奧運，令大家團結起來，凝聚到一個強大的力量，感到好光榮。

港隊游泳代表何詩蓓再奪銀牌，在奧運女子100米自由泳項目，她以52秒27完成，再次刷新亞洲紀錄，亦為港隊在今屆奧運奪得第三面獎牌，同是她亦是港隊歷來首位取得兩面奧運獎牌的運動員。

何詩蓓賽後出席記者會，感謝過去一年無論是美國或香港的教練，都給予她很多的支持。她指，自去年6月回港後，一直留港以美國教練安排的方式訓練，加上去年還有幾位由外國回來的運動員，大家會組成一個團隊，全部人一起訓練，

兩地的教練都一直保持聯繫，跟進和製定未來的訓練計劃，有這個很好的合作，才能令我奧運有這麼好的準備。

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她又提到，教練曾對她說訓練不是成一直線，而是有上有落，故相信自己仍有進步空間，還未到自己的高峰，而之後仍有很多目標、訓練等安排，仍有待與教練商討。

雖然何詩蓓已經游了多項賽事，但她明言自己仍未感到疲倦，

未攰到完全游唔到，可能過去幾日太興奮，令我腎上腺素一直上升，所以我成日覺得愈開心就自然愈游得更快。港隊亦有很多很好的教練、物理治療師等，令我能夠盡快恢復體能。

何詩蓓又指，過程中自己最大的挑戰是2018年因腳傷要退出亞運會，形容是一個重大的決定，

因為當時很想為香港出戰，但要退出大型比賽是一個很難作出的決定，因為當時完全未能訓練，亦未能做到訓練的目標。

她明白自己是一個向長遠望的人，不應為一個比賽停止而影響整個游泳生涯，

所以有時要犧牲少少......當時好難過，有點失落，但要積極面對，終有一日可以游出好的成績。

何詩蓓為了集中比賽，亦減少留意自己的社交平台，明言擔心看得愈多，會令自己更緊張。對於有過萬名網民在其社交平台留言，她希望大家體諒暫時未能回覆，自己稍後會看完所有人的留言，

因為他們花時間留言，好感激大家的支持，過去係未試過咁多留意我、奧運、其他運動員，希望大家可以一直支持香港運動員。

對於自己分別取得100自和200自的銀牌，何詩蓓認為兩者有少許分別，由於200米自是自己的主項，亦是自己第一面獎牌，所以取得後情緒會較為激動，而今日再能夠在100自取得銀牌，自己都感到很開心，

我覺得好光榮可以代表香港，始終我是香港長大、出世，一開始在香港學游水，所以能夠代表香港出外比賽，為港爭光，是一件很光榮的事。看到咁多人看我比賽、看奧運，令大家團結起來，凝聚到一個強大的力量，感到好光榮。

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記者：陳子謙