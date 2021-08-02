【怒火】甄子丹子女具天份隨時入行　丹爺夥謝霆鋒圓陳木勝遺願

▲ 甄子丹對港片有不少情懷。

《天若有情》導演陳木勝（Benny）去年8月因鼻咽癌過身，影圈痛失人才。有份主演陳木勝遺作《怒火》的甄子丹，每憶起跟對方相交二十年的情誼，都會難掩感觸。甄子丹雖已表示不再拍武術片，惟對傳承港片動作，依然身體力行，念念不忘。

現正在美國拍西片《殺神JOHN WICK4》的甄子丹，早前為《怒火》接受專訪，談及跟故友陳木勝的難忘往事。

▲ 甄子丹在《怒火》再展動作新嘗試。（攝影：黃建輝）

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憶陳木勝友情

90年代甄子丹曾為亞視拍過兩部劇集《洪熙官》和《精武門》，當時便是由陳木勝任導演，二人由此認識。「那時大家都已好想突破，我們經常商討如何可以更好，雖然之後都沒有再合作，只在公開場合見面寒暄，但他是一個好好先生，永遠記得他的溫文笑容，尤其他廿多年來對港產警匪片的貢獻，香港電影界失去陳木勝是一大損失。」

事隔多年再合作《怒火》，卻成為訣別。他憶述：「Benny本來希望在墨西哥拍一部講毒梟的警匪片，但因投資太大而擱置，我便提議在香港一樣可拍，同樣可發揮他的創意，陳木勝之後又重拾其鬥志，就構思了《怒火》。」

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甄子丹記得導演一直很投入拍攝，雖然有時會感覺疲累，但也沒察覺身體有事，直至後來檢查，發現病情已擴散，甄子丹及不少好友都有不斷慰問，甚至為他介紹治療師，惜最後導演也不幸辭世。

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努力發掘人才

由《天若有情》、《衝鋒隊之怒火街頭》至《特警新人類》陳木勝留下不少經典港片，同樣甄子丹在動作片上亦佔有舉重輕重地位，他的心願也是把最強的港產片精神承慱下去。

甄子丹這些年來已有固定動作班底，當中集合中日歐美的武術精英、動作導演等，每次他拍戲，甄家班成員便會歸隊。「動作片對我已是一份情懷，很高興近年亦見到一些後晉出來，自己也有努力發掘人才，早幾年拍了一部電影《大師兄》亦是想培養新人，因為如動作演員斷了層，是很可惜的。」

近年甄子丹在內地亦簽了一位演員叫林秋楠，並讓他一齊合拍《肥龍過江》，為求繼承甄子丹式的動作特色。

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甄子丹文武兼備，少年時已考獲十級鋼琴，一對子女17歲的甄濟如（Jasmine）和13歲的甄濟嘉（James）亦繼承天份。女兒Jasmine自小學習鋼琴跳舞，亦遺傳母親汪詩詩的模特兒身材，今年曾登上時尚雜誌封面，被讚極有條作入行。

不反對子女入行

提到愛女，丹爺流露慈父笑容：「女兒在唱歌跳舞真的好有天份，9歲就拿起咪唱Adele的歌，去保良局的宴會，又夠膽上台表演。」對於女兒會否入行，甄子丹並不反對。「她已17歲，有自己的世界和想法，順其自然吧。」

甄子丹也曾在兒子Jasmine年幼時學武，但也沒刻意強迫，反發現兒子彈琴天份更高，作為父母，丹爺自言一定為子女成長做好準備，將來他們要如何行，就要視乎發展和能力。「首要是把書讀好，日後要入行與否便再決定。」

▲ 甄子丹盼傳承動作片精神。（攝：黃建輝）

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提到新戲《怒火》的謝霆鋒，是二人約十年前《龍虎門》後再合作，丹爺指霆鋒多了閱歷，變得更成熟，戲中壓軸一場動作戲便由二人擔當，甄子丹稱：「導演把這個最重要的動作場面交給我去設計，的確頗大壓力，最後我想跟霆鋒如《殺破狼》的吳京那場對打，霆鋒也提

議用雙刀增加狠勁，他亦表現得十分優越。」說到是否要讓霆鋒做接班人，丹爺笑道：「不要給太大壓力，每個人都要努力，他今次已經是超晒班！」

同場加映：謝贀專訪

髮型: Kenji Ng

化妝: 小白

場地: The Crown＠英皇駿景酒店