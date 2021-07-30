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【野生捕獲】盧慧敏銅鑼灣巨型廣告打卡被認出　親民甜心Amy Lo獲愛戴驚喜交集

娛樂 13:12 2021/07/30

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熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

盧慧敏銅鑼灣巨型廣告打卡被認出，親民甜心Amy Lo獲愛戴驚喜交集。

女模盧慧敏（Amy Lo）近年從模特兒界轉戰影視界，演技獲得讚賞，更受到不少廣告商垂青。日前Amy路過銅鑼灣見到其新推出的太型廣告，駐足拍攝，被途人認出。

出生於哥斯達黎加的混血甜姐兒Amy，於5歲隨家人移居香港，憑177cm的身高與精緻漂亮的臉蛋，被發掘加入模特兒行列，出道至今也獲各大品牌愛戴。近期她更人氣急升，在各大小燈箱廣告也能見到她。

【MIRROR成員】盧慧敏隨男友Ian加入樂壇　 Amy未見過陳卓賢家長

（instagram圖片）

Amy在IG放了在銅鑼灣時代廣場超大型廣告板下「打卡」的照片，看到這巨型廣告版上的自己，Amy十分開心，還擺出可愛的動作，在selfie期間更被途人認出，她報以「Amy的微笑」回應，非常貼心親民。

【無限斜棟有限公司】MIRROR陳卓賢靠運動改變人生　Ian由「墨魚丸」逆襲成排球王子

（發相）

近年Amy從模特兒轉戰影視圈，拍攝過電視劇《瑪嘉烈與大衛系列 - 前度》、《身後事務所》 、《仇老爺爺》與《無限斜棟有限公司》等，她更越演越過癮，目前正期待獲得好劇本的機會。

但身形高挑成為她接拍作品時的「障礙」，Amy想出為照顧拍攝角度，願意演坐輪椅、一個背後充滿故事的角色，挑戰自己演技。

同場加映：陳卓賢專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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