【公海遊復辦】星夢郵輪今首航　邱騰華料爆疫風險低港府可應對船上確診

▲ 星夢郵輪今日復辦公海遊。（陳靜儀攝）

本港今日（30日）復辦公海遊，星夢郵輪即日起重啟香港航線，旗下雲頂夢號郵輪首航，行程3日2夜，周日回岸。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，郵輪舉行多項措施確保公共衞生安全，相信爆疫風險低，又指一旦船上出現懷疑確診個案，港府有經驗應對相關情況。

邱騰華表示，旅遊業經過18個月寒冬，雖然首航只有約千名旅客，但形容這是本港旅遊業復甦的好開始，感謝各界鼎力配合，又指郵輪設多項有效措施，確保公共衞生安全，包括旅客登船後須隨身攜帶人流密度監測器「Tracey」以保持社交距離。他指公海作為本地遊的延伸，意味市民外出旅行有多一個選擇。

雲頂郵輪集團總裁朱福明稱，集團致力為旅客帶來安全及安心行程，以及帶領各地旅遊業復甦。他又稱，非常榮幸雲頂夢號成為疫情後率先在香港復航的郵輪，市民反應熱烈，暑假大多航次已爆滿或只餘少量名額。隨着香港的疫苗接種率提高，有信心海上遊將成為本港市民的假期首選之一。

為配合本港防控和管理要求，郵輪至6月底抵達香港水域後，全體船員必須接受檢疫，並於復航前14天完成接種兩劑新冠疫苗；郵輪亦規定所有旅客於登船前最少14天完成接種新冠疫苗，並持有登船前48小時內PCR核酸檢測的陰性結果證明。

郵輪為確保旅客和船員衞生安全，船上所有客房及公共區域亦配備鮮風系統，免費餐廳配置智能感應洗手台，亦添置了PRC核酸檢測儀器。一旦船上出現初步確診個案，郵輪亦安排了44間隔離病房，當中包括10間負壓病房，安排患者入住。

首航安排了本地職業魔術師甄澤權表演；8月1日出發的航次上邀請了瑜伽教練林芊妤（Coffee Lam)教授瑜珈。9月則有以日本傳統節慶為主題的航次。

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記者：陳麗娜