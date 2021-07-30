  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公海遊復辦】星夢郵輪今首航　邱騰華料爆疫風險低港府可應對船上確診

社會 13:00 2021/07/30

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

星夢郵輪今日復辦公海遊。（陳靜儀攝）

本港今日（30日）復辦公海遊，星夢郵輪即日起重啟香港航線，旗下雲頂夢號郵輪首航，行程3日2夜，周日回岸。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，郵輪舉行多項措施確保公共衞生安全，相信爆疫風險低，又指一旦船上出現懷疑確診個案，港府有經驗應對相關情況。

邱騰華表示，旅遊業經過18個月寒冬，雖然首航只有約千名旅客，但形容這是本港旅遊業復甦的好開始，感謝各界鼎力配合，又指郵輪設多項有效措施，確保公共衞生安全，包括旅客登船後須隨身攜帶人流密度監測器「Tracey」以保持社交距離。他指公海作為本地遊的延伸，意味市民外出旅行有多一個選擇。

雲頂郵輪集團總裁朱福明稱，集團致力為旅客帶來安全及安心行程，以及帶領各地旅遊業復甦。他又稱，非常榮幸雲頂夢號成為疫情後率先在香港復航的郵輪，市民反應熱烈，暑假大多航次已爆滿或只餘少量名額。隨着香港的疫苗接種率提高，有信心海上遊將成為本港市民的假期首選之一。

為配合本港防控和管理要求，郵輪至6月底抵達香港水域後，全體船員必須接受檢疫，並於復航前14天完成接種兩劑新冠疫苗；郵輪亦規定所有旅客於登船前最少14天完成接種新冠疫苗，並持有登船前48小時內PCR核酸檢測的陰性結果證明。

郵輪為確保旅客和船員衞生安全，船上所有客房及公共區域亦配備鮮風系統，免費餐廳配置智能感應洗手台，亦添置了PRC核酸檢測儀器。一旦船上出現初步確診個案，郵輪亦安排了44間隔離病房，當中包括10間負壓病房，安排患者入住。

首航安排了本地職業魔術師甄澤權表演；8月1日出發的航次上邀請了瑜伽教練林芊妤（Coffee Lam)教授瑜珈。9月則有以日本傳統節慶為主題的航次。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】
10:01 2021/07/29
【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】
【親子Staycation】九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐　一家3口包日式主題客房+自助早餐+下午茶+購物禮遇$2000起
18:29 2021/07/28
【親子Staycation】九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐　一家3口包日式主題客房+自助早餐+下午茶+購物禮遇$2000起

你可能感興趣

【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】
10:01 2021/07/29
【親子好去處】海事博物館免費親子同樂日　探索香港香港海事歷史及趣味故事【內附連結】
【親子Staycation】九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐　一家3口包日式主題客房+自助早餐+下午茶+購物禮遇$2000起
18:29 2021/07/28
【親子Staycation】九龍東皇冠假日酒店「和風夏日」住宿套餐　一家3口包日式主題客房+自助早餐+下午茶+購物禮遇$2000起
Local Tour 疫情 教練 郵輪 邱騰華 商務及經濟發展局

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】