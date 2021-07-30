【刑偵日記劇透】第25集大結局劇情預告 碧芯尋死Matt再生新人格 娛樂 13:25 2021/07/30 分享： 熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《刑偵日記》 《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿、王敏奕等主演，第24集講到聶山及後終於解開日思遇害之謎…… 第25集（2/8） 聶山在日思故居找到蛛絲馬跡，曉蔓亦驗出日思骸骨另有異常，應是被謀殺。 Parker查出關鍵證據，並發現疑兇牽涉多宗老人院命案，即隨聶山回港追捕。 Matt在醫院醒來偷走，行為古怪，睿傑判斷這是新人格Michael。 碧芯受刺激病發，上天臺尋死。眾人叫Michael假扮Matt勸止碧芯，危急之際…… 《刑偵日記》第24集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷 筆跡專家林婉雯分享入行方法 今日 12:46 【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷 筆跡專家林婉雯分享入行方法 【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強 Joey不服輸：我要威畀你睇！ 18:24 2021/07/22 【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強 Joey不服輸：我要威畀你睇！ 【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停 陳自瑤做女一機會受阻 11:14 2021/07/19 【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停 陳自瑤做女一機會受阻 你可能感興趣 【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷 筆跡專家林婉雯分享入行方法 今日 12:46 【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷 筆跡專家林婉雯分享入行方法 【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強 Joey不服輸：我要威畀你睇！ 18:24 2021/07/22 【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強 Joey不服輸：我要威畀你睇！ 【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停 陳自瑤做女一機會受阻 11:14 2021/07/19 【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停 陳自瑤做女一機會受阻 刑偵日記 電視劇 TVB