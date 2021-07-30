【刑偵日記劇透】第25集大結局劇情預告　碧芯尋死Matt再生新人格

▲ 《刑偵日記》

《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿、王敏奕等主演，第24集講到聶山及後終於解開日思遇害之謎……

第25集（2/8）

聶山在日思故居找到蛛絲馬跡，曉蔓亦驗出日思骸骨另有異常，應是被謀殺。

Parker查出關鍵證據，並發現疑兇牽涉多宗老人院命案，即隨聶山回港追捕。

Matt在醫院醒來偷走，行為古怪，睿傑判斷這是新人格Michael。

碧芯受刺激病發，上天臺尋死。眾人叫Michael假扮Matt勸止碧芯，危急之際……

《刑偵日記》第24集劇情 上一頁