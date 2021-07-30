  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 13:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【刑偵日記劇透】第25集大結局劇情預告　碧芯尋死Matt再生新人格

娛樂 13:25 2021/07/30

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

《刑偵日記》

《刑偵日記》由惠英紅、王浩信、姜皓文、袁偉豪、黃智雯、黎諾懿、王敏奕等主演，第24集講到聶山及後終於解開日思遇害之謎……

第25集（2/8）

聶山在日思故居找到蛛絲馬跡，曉蔓亦驗出日思骸骨另有異常，應是被謀殺。

Parker查出關鍵證據，並發現疑兇牽涉多宗老人院命案，即隨聶山回港追捕。

Matt在醫院醒來偷走，行為古怪，睿傑判斷這是新人格Michael。

碧芯受刺激病發，上天臺尋死。眾人叫Michael假扮Matt勸止碧芯，危急之際……

《刑偵日記》第24集劇情 上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷　筆跡專家林婉雯分享入行方法
今日 12:46
【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷　筆跡專家林婉雯分享入行方法
【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強　Joey不服輸：我要威畀你睇！
18:24 2021/07/22
【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強　Joey不服輸：我要威畀你睇！
【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停　陳自瑤做女一機會受阻
11:14 2021/07/19
【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停　陳自瑤做女一機會受阻

你可能感興趣

【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷　筆跡專家林婉雯分享入行方法
今日 12:46
【刑偵日記】單靠手寫字跡看透性格經歷　筆跡專家林婉雯分享入行方法
【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強　Joey不服輸：我要威畀你睇！
18:24 2021/07/22
【刑偵日記】戴祖儀曾遇校園欺凌決心自強　Joey不服輸：我要威畀你睇！
【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停　陳自瑤做女一機會受阻
11:14 2021/07/19
【兩台大戰】《刑偵日記》收視低導致新劇紛紛叫停　陳自瑤做女一機會受阻
刑偵日記 電視劇 TVB

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】