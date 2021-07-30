【東京奧運】風之女陳晞文9歲接觸滑浪風帆　體壇尖子瑪利諾畢業會考27分入港大

▲ 陳晞文在小學時已接觸滑浪風帆，運動及學業很出色，瑪利諾畢業會考獲27分。

今屆奧運本港運動員努力奮戰，繼張家朗及何詩蓓摘下1金2銀，滑浪風帆的陳晞文亦有望衝擊獎牌，於7月31日（星期六）下午出戰女子滑浪風帆RS:X獎牌賽。陳晞文是體壇尖子，在名牌女校畢業、會考27分並升讀港大，貴為尖子的她決心向全職運動員之路出發，成就今日的「風之女」。

▲ 陳晞文與爸爸媽媽。（IG圖片）

現年30歲的陳晞文（Hayley）在9歲時接觸滑浪風帆，自始栽進運動世界。當時她隨父母由英國遷回香港居住，由於患有哮喘病，是護士的父母為了女兒健康，替她報名參加康文署開辦的滑浪風帆訓練班，無心插柳下入了培訓隊被教練看中，展開運動員生涯。

▲ 陳晞文將出戰女子滑浪風帆RS:X賽。（IG圖片）

就讀瑪利諾修院學校

陳晞文曾指由於爸媽都是護士，有專業資格，一向希望女兒讀書多過做運動員。陳晞文確實成績一直很優異，小學就讀福榮街官立小學，中學就讀傳統名校瑪利諾修院學校，會考更考到27分的好成績，差3分獲滿分30分成為狀元，非常厲害。

在2008年，陳晞文升上中六後不久決定轉做全職運動員，翌年在世青賽中，成為歷來首位在該項賽事中奪冠的香港運動員，當時被視為「風之后」李麗珊接班人。

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會考27分入港大文學院

在2010年，沒有參加高考、喜歡英國文學的她憑着27分會考優異成績，再加上精英運動員身分獲香港大學文學院取錄。雖然她暫時停止了全職運動員生涯，但體壇成績依然出色，出征2010年廣州亞運奪得銀牌。在讀書及運動方面一度令她感兩難，

2010年亞運之後，不甘心只得銀牌，因為當時一邊讀書、一邊訓練都有銀牌，覺得如果轉全職會有更好成績。

最後陳晞文為了出戰倫敦奧運，決定向港大申請休學，轉做全職運動員，全心全意備戰。

▲ 陳晞文在滑浪風帆及學業之間，選了前者。（香港經濟日報資料圖片）

港大校長支持追夢

2012年倫敦奧運正式開幕前，陳晞文在練習期間被帆船撞至墮海，傷勢嚴重，手術後她竟迅速康復，最後為港出戰獲得第12名。之後在2014年仁川亞運的女子風帆RS:X板項目，為香港奪取金牌。當時港大校長馬斐森教授有祝賀她︰

晞文追隨夢想，一直以來的堅持和努力，獲得了回報。我十分期待她回來，親自祝賀她在風帆項目中取得驕人的成績。

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在學業及體壇路上，雖然父母初時希望女兒讀好書找份安定工作，但陳晞文由小知道自己不希望坐辦公室，喜歡到處走吸收不同的東西，父母也愈來愈明白她的心態，選擇支持女兒踏上體壇之路，期盼她努力得回報，甚至可見證女兒踏上奧運頒獎台。

瑪利諾修院學校

創校於1925年的瑪利諾是九龍城區的神校之一，以英文為教學語言，中小學部均盛產政商界及娛樂圈名人校友，包括已故華懋集團主席龔如心、利孝和夫人兩名女兒、監警會成員及前教育署署長余黎青萍、民政事務局前常任秘書長李麗娟、玩具大王蔡志明女兒蔡加怡等等，而藝人方面有港姐李嘉欣、劉美君等，而關之琳、宣萱和劉小慧等都是瑪利諾小學部校友。

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責任編輯：王明芳