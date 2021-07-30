【打卡熱點】科學館即日起舉辦Pixar動畫展覽　$10起睇全新動畫主題展

▲ 香港科學館今日起舉行「彼思動畫的科學秘密」專題展覽。Pixar迷出動!

香港科學館即日起至12月1日舉行「彼思動畫的科學秘密」專題展覽。大家除了可與現場多個Pixar電影角色的塑像「打卡」外，更可體驗動畫製作流程，票價最平只需$10！身為Pixar迷的你千萬不要錯過！

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科學館指，展覽將展出超過50組互動展品、實物模型與錄像節目，分別是介紹Pixar動畫製作的8個技術過程，如建構模型、建立骨架結構、建構表面、布景與攝影、角色動作製作、模擬、燈光和成像製作。如設有展品介紹電影《玩轉腦朋友》其中一個場景的製作流程，解釋由故事板到完成製作的每一個工作階段。

大家可親身體驗動畫製作流程中不同崗位和工作，如化身動畫師，利用虛擬骨骼使角色擺出不同姿勢；成為燈光師，嘗試為《海底奇兵》的多莉調校出最適合的燈光效果。

場內也有多個彼思電影角色的塑像，供「打卡」合照，包括《反斗奇兵》的巴斯光年、《怪獸大學》的毛毛和大眼仔、《超人特工隊》柏氏一家和E夫人等。

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展覽由康樂及文化事務署主辦，香港科學館籌劃，美國波士頓科學博物館和彼思動畫製作室共同策劃製作，並獲華特迪士尼（香港）有限公司全力支持。希望透過展覽讓大眾瞭解到這些動畫電影怎樣融合科學、技術、工程、美術和數學（STEAM）概念，創造出電影中生動的角色與逼真場面。

「彼思動畫的科學秘密」展覽詳情



預約方法:需透過網上預約系統【按此】預約入場時間，成功預約者在參觀當日向職員出示確認電郵上的二維碼，在票務處即場購買門票或博物館通行證即可。

地點：尖沙嘴東部科學館道2號香港科學館地下展覽廳

日期：7月30日至12月1日

開放時間：星期一、二、三及五：上午10時至晚上7時；星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上9時；逢星期四（公眾假期除外）休館

票價：星期一、二、五、六、日及公眾假期：$30, $21#, $15*（票價已包括參觀常設展覽廳）;星期三：$10, $7#, $5*（常設展覽廳免費開放）;全日制學生：$5

#20人或以上於同時段參觀的團體之標準票特惠價

*適用於殘疾人士（及一名同行照料者）及60歲或以上高齡人士

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責任編輯：張懿慧