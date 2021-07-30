【齊賀港隊】電車公司研究推出「免費乘車周」 賀港隊東京奧運創佳績
社會 13:36 2021/07/30
香港運動員於東京奧運頻傳捷報，香港電車市場商務及品牌總監張永恒今（30日）於活動上稱，計劃仿效其他公共交通機構，推出活動同賀港隊在今屆東京奧運創出佳績。
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張永恒在活動上指出，包括研究推出免費乘車周，但仍然有待政府批准，暫未有定案，有機會今年第四季推出。
香港電車今日獲頒「最大服務中的雙層電車車隊」健力士世界紀錄榮譽。香港電車於夏天將舉辦慶祝活動，包括推出電車精品、期間限定店、攝影展覽等，推廣電車文化。
香港電車逾百年歷史，車隊有165部雙層電車，每日乘客平均20萬人次。
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責任編輯：吳卓峰