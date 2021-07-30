  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【齊賀港隊】電車公司研究推出「免費乘車周」　賀港隊東京奧運創佳績

社會 13:36 2021/07/30

分享：

熱門 東京奧運 炎明熹 5000元消費券 校長專欄 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

電車公司計劃推出免費乘車周，有待落實。（資料圖片）

香港運動員於東京奧運頻傳捷報，香港電車市場商務及品牌總監張永恒今（30日）於活動上稱，計劃仿效其他公共交通機構，推出活動同賀港隊在今屆東京奧運創出佳績。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

張永恒在活動上指出，包括研究推出免費乘車周，但仍然有待政府批准，暫未有定案，有機會今年第四季推出。

香港電車今日獲頒「最大服務中的雙層電車車隊」健力士世界紀錄榮譽。香港電車於夏天將舉辦慶祝活動，包括推出電車精品、期間限定店、攝影展覽等，推廣電車文化。

香港電車逾百年歷史，車隊有165部雙層電車，每日乘客平均20萬人次。

同場加映，一般成藥或有比賽違禁成分，醫生拆解「藥檢制度」

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
16:28 2021/07/23
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
【香港電車綠】香港電車與彩通色彩研究所聯手　打造標誌性「香港電車綠」
22:30 2021/07/16
【香港電車綠】香港電車與彩通色彩研究所聯手　打造標誌性「香港電車綠」
【2021中秋節】望月流心奶黃月餅 x 熊本熊享限時早鳥價　香港電車限量版蝴蝶酥有優惠
16:49 2021/06/16
【2021中秋節】望月流心奶黃月餅 x 熊本熊享限時早鳥價　香港電車限量版蝴蝶酥有優惠

你可能感興趣

【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
16:28 2021/07/23
【本地展覽】香港電車世界紀錄期間限定店　結集藝術展覽玩樂打卡購物於一身【內附地址】
【香港電車綠】香港電車與彩通色彩研究所聯手　打造標誌性「香港電車綠」
22:30 2021/07/16
【香港電車綠】香港電車與彩通色彩研究所聯手　打造標誌性「香港電車綠」
【2021中秋節】望月流心奶黃月餅 x 熊本熊享限時早鳥價　香港電車限量版蝴蝶酥有優惠
16:49 2021/06/16
【2021中秋節】望月流心奶黃月餅 x 熊本熊享限時早鳥價　香港電車限量版蝴蝶酥有優惠
運動員 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 電車

最高瀏覽

【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
11:14 2021/07/18
【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
23:25 2021/07/18
【黎明演唱會】李嘉欣許晉亨睇Leon個唱尾場　黎明爆金句罕提婚姻狀況
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】
21:00 2021/07/20
【風暴消息】所有熱帶氣旋警告信號已取消　「查帕卡」會逐漸遠離香港並減弱【不斷更新】