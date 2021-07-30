【疫情預言】印度神童預言4個國家紛紛出事　最新預言明年4月全球將發生一連串劇變

▲ 印度神童預言明年4月全球將發生一連串劇變。

已至少5度成功預言全球疫情及天災的「印度神童」Abhigya Anand早前曾預言6月20日後世界將有大事發生，當中點名最少4個國家包括英、美、印、日等要警惕。近日，他再度預言，不論是哪個國家都會面臨第3波疫情，而明年4月全球更將發生一連串劇變，或影響未來幾年走向。

「印度神童」Abhigya Anand日前曾預言點名英國、美國、印度、日本4個國家於6月20日後將有大事發生，會迎來下一波疫情，而到7月，這種動盪和不安會更明顯。

▲ 「印度神童」Abhigya Anand已至少5度成功預言全球疫情及天災。

如今，英國已經歷因疫情反彈延遲解封；美國Delta變種新冠病毒確診個案急增並開始爆發「超級真菌」耳念珠菌；印度暴雨成災最少138人死、疫情持續嚴峻；日本的疫情於29日更首度單日破萬宗，再創疫情以來新高。4個被點名國家紛紛出事，令一眾網民形容「印度神童又中」。

而「印度神童」近日又再發佈新預言，提到未來幾個月全球會面臨第3波疫情，假如這波疫情規模較小，那於2022月4月就會發生一大波疫情。

2021年6月至11月： 不論任何國家，假如這段期間發生第3波疫情（或可稱為第2.5波），但疫情規模比第2波小、較溫和，那麼2022年4月或會面對更大波、更差的疫情。



不論任何國家，假如這段期間發生第3波疫情（或可稱為第2.5波），但疫情規模比第2波小、較溫和，那麼2022年4月或會面對更大波、更差的疫情。 2021年冬天期間: 疫情會加劇，但經濟會復蘇。



疫情會加劇，但經濟會復蘇。 2022年年頭至4月 ：經濟或面臨衝擊。



：經濟或面臨衝擊。 2022年4月：全球充滿一連串劇變，或會因而影響未來幾年的全球走向。

他又再次提到疫苗無效論，並指出疫苗長遠而言或帶來害處。很多疫苗接種率高的國家將會再被疫情「淹沒」，未來染疫死亡率或會成為頭1、2位高，並點名烏拉圭、匈牙利、荷蘭、塞舌爾等地。

他強調要對付疫情，大家應增加免疫力，令身體更健康，利用天然方法才是對付疫情的唯一解決辦法。

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責任編輯：羅嘉欣