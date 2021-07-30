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【涉選舉舞弊】涉立會換屆選舉刊報章廣告　戴耀廷等3人涉違選舉舞弊條例轉介區院處理

社會 13:51 2021/07/30

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其中1名被告葉劍青准保釋候訊。（陳國峰攝）

港大法律系前副教授戴耀廷、「雞蛋同盟」兩名董事葉劍青及石守正涉於2016年立法會換屆選舉中，並非候選人或任何候選人的選舉開支代理人，於2份報章刊登6個有關「雷動計劃」的廣告，招致選舉開支共逾25.3萬元，同被廉署起訴4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪。案件今（30日）於東區裁判法院提堂，3人暫時毋須答辯，案件押後至8月19日，轉介至區域法院再訊，3人准以1萬元保釋，戴因另案續須還押。

3名被告為戴耀廷（57歲；報稱退休）、葉劍青（55歲；報稱董事）及石守正（50歲；報稱董事），同被控4項在選舉中作出招致選舉開支的非法行為罪，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第22（1）及23（1）條。

控罪指，3人非身為候選人或任何候選人的選舉開支代理人，分別約於2016年8月8日、19日、9月2日，於2016年立法會換屆選舉中，透過雞蛋同盟有限公司招致選舉開支，即在2016年8月9日、9月2日及4日於《明報》刊登廣告的款項29,040元及104,500元，以及於《蘋果日報》刊登廣告的款項29,040元及95,000元。

控方申請將案件轉介至區域法院處理，3人暫時毋須答辯，控方並不反對他們保釋，3人保釋申請亦獲裁判官批准。

裁判官將案件押後至8月19日於區域法院再訊，3人准以1萬元保釋候訊，期間不得離港及不得接觸控方證人，戴因另案續需還押。

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記者：林欣樂

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