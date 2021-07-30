【起底上訴】涉「起底」警員家屬資料囚2年　電訊公司前職員就刑期申上訴許可被拒

▲ 電訊公司前職員早前涉「起底」警員家屬資料囚2年，他就刑期申上訴許可被拒。（資料圖片）

2019年反修例示威期間，電訊公司前職員涉使用公司電腦，對客戶個人資料進行「起底」，並將警員家屬的資料「報料」 到Telegram群組「老豆搵仔」。被告經審訊後被裁定不誠實地獲益而取用電腦、披露未經同意獲得個人資料等共4罪成，被判監2年。被告今（30日）就刑期提出上訴許可被拒，上訴庭法官指判決沒有勝訴空間。



上訴人陳景僖（33歲），早前於區域法院經審訊後，被裁定3項使其本人或他人不誠實地獲益而取用電腦罪，及1項披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪罪名成立，被判監共2年。



上訴人今就刑期放棄上訴許可申請，由代表律師就刑期提出上訴許可申請。上訴一方代表大律師指出，1998年時任律政司司長梁愛詩患病資料外洩，涉案被告最終被判監半年。代表律師指該案資料外洩被報章刊登，因報章廣泛性較多，影響範疇比本案更大，但同意本案不會構成人身安全問題。



代表律師指本案涉及「起底」是不能否定的，而上訴人犯案因出於好奇，以及核實消息是否準確。惟上訴庭法官彭偉昌表示不相信說法，質疑兩

者互相矛盾。代表大律師續指，上訴人並沒有其他目的，法官彭偉昌則指「都夠壞啦」。

代表律師指上訴人當時看到媒體報導，才產生錯誤想法，已感到非常後悔，法官彭偉昌則指上訴人於審訊時推出一大堆理由。



代表大律師指上訴人於事件中並非為賺錢或作出勒索等事情，至於高院頒下有關的「起底」禁制令，亦於本案後才生效。上訴庭法官彭偉昌聽取陳詞後駁回上訴許可申請，指判決沒有勝訴空間，並對代表大律師表示「你已經盡哂力㗎喇」。



控罪指，被告於2019年7月24日、 8月3日及9月9日，取用香港電訊有限公司的電腦；於同年9月9日，未經香港電訊同意，而披露陳姓男子的個人資料。



控方案情指，警員發現被告在警署對面以手機拍攝，遂將他截停，當場搜出3部手機，內有警署停車場照片，手機另向Telegram群組發放了警員家屬的個人資料。警方及後在被告任職香港電訊時使用的電腦內，發現下載了的文字檔，載有3名公眾人物及20名警員及6名家屬的個人資料等。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林育慧