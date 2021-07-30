【劍擊熱潮】張家朗奧運奪金掀學劍潮　盤點6個星二代劍手林愷鈴贏過學界賽

▲ 張家朗奧運奪金後掀起一股學劍熱潮，原來不少星二代都有學劍擊。

香港劍擊選手張家朗於今屆東京奧運歷史性摘下金牌，為港人爭光，隨即掀起一股劍擊班報名潮，連一眾星爸星媽也分享囝囝學劍的威水相，包括絕少露面的千億新抱徐子淇（Cathy）的細仔李建熹。數到劍術最厲害的星二代，一定是龔慈恩的大女林愷鈴，曾經代表學校勝出學界賽。

徐子淇幼子

38歲千億新抱徐子淇育有4子女，致力發掘子女的興趣，原來Cathy都有送囝囝學劍擊。日前Cathy在IG發文恭賀張家朗之後，分享了5歲細仔李建熹學劍擊的短片，Cathy並感謝張家朗成為囝囝的學習榜樣。

感謝您給我們的家帶來希望和自豪，你是我們下一代真正的啟蒙者！當我們在電視上看到你取勝時，我那名正學劍擊的5歲兒子非常激動和興奮！

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諸葛紫岐長子

名媛諸葛紫岐（Marie）同樣在IG上載了7歲大仔Arthur的相片，Arthur穿起整套劍擊裝備，背後更印有「SUEK A.」及「HKG」字樣，諸葛紫岐引用詩句發表感言：「勝利是不會向我走來的，我必須自己走向勝利。」希望兒子會努力向上。

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除了劍擊，Marie早為Arthur安排學習多項運動，包括攀石、羽毛球、游水、高爾夫球及籃球等，她認為運動不單止強身健體，更有多元訓練，例如劍擊具速度感，在攻防之間能訓練思考及應變能力；高爾夫球則可練出冷靜的頭腦與耐性。

▲ 林愷鈴（中）畢業於傳統名校聖保羅男女中學。（IG圖片）

龔慈恩大女林愷鈴

獲封為「最美星二代」的林愷鈴（Ashley）品學兼優，畢業於傳統名校聖保羅男女中學，2018年在國際預科文憑（IB）考獲41分（滿分45分），以第一志願入讀香港大學建築系。

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龔慈恩一直努力栽培Ashley，訓練她琴棋書畫瓣瓣掂，8歲考獲八級鋼琴資格，更學過劍擊、圍棋及小提琴等。Ashley曾透露自己打劍擊多年，參加過學界劍擊賽奪得團體獎，更在香港有排名。她指劍擊是一項需要高度用腦的運動，「如果唔帶個腦上場，就算幾強都會好輸蝕。」

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陳國坤黃伊汶獨子

「小龍」陳國坤與型媽黃伊汶育有5歲兒子陳真，兩人對陳真一直悉心栽培。身為武打影星的陳國坤培養兒子接觸不同運動，2歲半已到截拳道體育館學功夫，平日亦會在家中陪兒子練習劍撃。數月前，小龍見證了兒子在劍撃比賽奪得冠軍，在微博發文表示︰「練習是從來沒白費的，爸爸為你驕傲！」

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少爺占獨子

商台DJ少爺占（甄子康）與青梅竹馬的Tina婚後育有一子甄和天（Timmy），少爺占曾接受TOPick訪問時表示，兩父子做過皮紋測試，皮紋分析師直指少爺占天資聰穎，但不能專注學業，只能專注發展興趣。

而兒子的測試結果與他相近，故少爺占為兒子選讀國際學校CAIS，並安排兒子嘗試多項興趣班，現時兒子主力學劍擊和日文，少爺占希望兒子玩得開心，持之以恆，從中訓練出耐性，「找到樂趣才能堅持下去。」

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霍啟剛郭晶晶長子

國家「跳水皇后」郭晶晶於2012年與霍啟剛結婚後誕下1子2女，運動細胞有遺傳給孩子，其中下月8歲的大仔霍中曦除了學游泳外，對劍擊也有興趣，霍啟剛曾讚揚兒子專注力強，劍擊玩得不錯。不過，郭晶晶不主張子女參加太多興趣班，最好選定一個專心學習，就像她專注跳水一樣。

同場加映︰少爺占與太太情定幼稚園牽手30年 不催谷成績盼兒子逆境中作樂

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責任編輯︰林綺玲