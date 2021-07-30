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【奇妙基因】雙胞胎擁天淵之別外貌　媽媽：常被誤以為不是親兄弟

親子 16:16 2021/07/30

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英國一位媽媽誕下膚色不一的雙胞胎，機率為100萬分之一。

雙胞胎一般分為同卵雙胞，以及異卵雙胞兩大類。同卵雙胞胎的外貌非常相似，而異卵雙胞胎有較大差異。不過外國有一對雙胞胎BB，不論髮色、眼珠顏色，甚至膚色都大相徑庭，經常被誤以為不是親兄弟。而要誕下膚色不同的雙胞胎，機率更是100萬分之一。

Jade和Kade育有一對外表完全不同的雙胞貽。（《每日郵報》圖片）

雙胞胎外貌大相徑庭

據《每日郵報》報道，來自英國大曼徹斯特（Greater Manchester）的32歲媽媽Jade Ball，育有一對15個月大孖仔Klay和Cole。雙胞胎的外表差別非常大，其中Klay擁有白皮膚、藍眼睛和金髮，而Cole是黑皮膚、啡色眼睛和深色頭髮。

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媽媽Jade是英國白人，而爸爸Kade是混血牙買加人。Jade指當她懷有雙胞胎時，並無特別去想他們的樣貌，以為會跟2歲哥哥Cruz一樣，混合了兩人的膚色。

我完全沒有想過，他們的外貌會完全相反。在出生時已經很明顯看到分別，但我相信隨著他們長大會更加不同。

Jade指原本以為雙胞胎會像2歲哥哥一樣。（「cruzkyroandtwins」IG圖片）

性格也很不同

不僅是外表，雙胞胎的性格也截然不同。Jade笑言Klay是個小領袖，充滿自信、調皮，對所有事情都感到有興趣；相反Cole較內向，喜歡在家中跳舞和跟媽媽擁抱。

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另外，Jade表示當帶雙胞胎外出時，他們天淵之別的外表經常被誤以為不是親兄弟，而她和Kade要花時間向別人解釋。Jade坦言，雖然兩個孩子的外表完全不同，但在她的眼中，他們都是同樣美麗。

儘管他們看起來好像沒有血緣關係，但當你看著他們在一起，便知道是兄弟。基因真是奧妙！

同場加映：耀中國際學校孖仔成狀元探花　一門雙傑兄赴美UCLA弟留港讀醫

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責任編輯：王明芳

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