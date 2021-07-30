【亞洲小姐】阿儀獲ATV賞識直接簽約　自爆A0本有信心奪亞姐季軍

▲ 薛影儀未能入圍亞姐令網民失望，ATV順應民意即錄取動筆簽約。

《亞洲小姐競選2021》於日前舉行首輪面試，當中37歲佳麗薛影儀憑著過人的勇氣、出眾的外表成功突圍而出，成為網民討論焦點。雖然在昨日（7月29日）宣布的亞姐香港賽區入圍佳麗名單中未見其蹤影，但亞視剛剛發佈最新消息，今日已經與阿儀簽約！

一年一度的亞姐關注度雖然未及港姐高，但勝在規限比TVB寬鬆，觀眾能夠欣賞到更多非一般的佳麗現身台前。於本周一（7月26日）舉行的《亞洲小姐競選2021》香港賽區首輪面試中，有一位佳麗成功「搶Fo」突圍而出。

▲ 阿儀水著照。（東星照片）

阿儀台上展自信

現年37歲的薛影儀當日穿著自備的泳裝到場，粉紅配白的裝束與其說是水著，反而更像內衣。

抹上銀色閃亮眼影的阿儀在台上自信地展現豐滿身段，比起胸部與臀部，其腩位與背脊更為豐厚，加上她的大鼻、寬闊牙隙等，成功吸引網民及傳媒的視線。

▲ 阿儀為入圍佳麗加油。（影片截圖）

自爆從未拍拖

當日有傳媒跟阿儀進行訪問，自爆從未拍拖是「A0」，有感學歷不高所以應該未能得到冠軍，但自覺皮膚夠白、身形滿意，有信心可以奪得季軍。

阿儀亮相後成為整個亞姐選舉的焦點，受到網民熱烈討論。直到昨日亞視再次舉行記者會，宣佈入圍名單，有網民見阿儀未能成功入圍表示：「冇阿儀，罷睇。」

▲ 昨日公佈入圍名單，未見阿儀現身。（Facebook圖片）

不用參選直接簽約

亞視有留意網民的意向，找來阿儀拍片為其他的亞姐佳麗打氣，阿儀大方送上祝福，並希望疫情快點過去，大家回復正常生活。

於今日（30日）下午，亞視在其社交網站宣佈好消息，透露阿儀到亞視與公關部高層與藝員見面：「尋日阿儀冇出現喺《亞姐入圍記者會》，令好多網民都好失望！喺今日，阿儀就嚟咗亞視總台簽約，更同公司嘅藝員及公關部高層會面，究竟佢嚟做乜呢？」

▲ 阿儀今日到亞視簽約。（Facebook圖片）

帖文一出吸引大批網民出動，有人大讚：「亞視好心地，講真嘅！」 亦有網民疑似「曲線」回應：「Atv呢次就醒啦，一早簽咗佢先，你唔好同我爭呀，百年難得一見嘅人才！」亦有人指到：「無綫有利愛安，亞視有薛影儀，有得拼下！」

▲ 有網民問阿儀何解黑口黑面。（Facebook圖片）

同場加映：柳應廷專訪