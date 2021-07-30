【港區國安法】首違國安法煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪成　唐英傑判囚9年

▲ 唐英傑被判囚九年。（資料圖片）

涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而成為首名被控違反《港區國安法》被告的24歲男子唐英傑，日前經審訊後被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪名兩項罪名成立，今（30日）於高等法院被判囚9年。法庭並下令將被告犯案所用的電單車充公，以及判被告停牌10年。

涉案被告早前被裁定煽動他人分裂國家罪及恐怖活動罪名兩項罪名成立。根據《港區國安法》的相關條文，干犯煽動他人分裂國家罪者，可按情節嚴重程度，被判以5年以下，或5至10年的有期徒刑；干犯恐怖活動罪，則可按嚴重程度而被判3至10年，甚至是10年以上的有期徒刑。

案情指，涉案被告於2020年7月1日當天，即《港區國安法》實施後首日，駕駛插上「光復香港 時代革命」標語旗幟的電單車，行駛於灣仔盧押道及菲林明道之間的軒尼詩道、駱克道和謝斐道一帶，期間曾衝破多道警方防線，數名警員在追截被告期間受傷。

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記者：楊詠渝