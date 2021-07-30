【好人好事】香港拯救貓狗協會力助毛孩 創辦人謝曉梅照顧患病貓咪不離不棄

▲ 香港拯救貓狗協會創辦人Linda，對動物動物有一番堅持。

不少「家長」們想養寵物，會向毛孩義工或坊間的愛護動物組織申請領養，當中香港拯救貓狗協會（HK Saving Cat And Dog Association）算是「老字號」的一間，其facebook有逾9萬人follow。創辦人謝曉梅（ Linda）笑言，由昔日只追求shopping飲食的港女，變為帶領義工們照顧貓狗起居生活的管事，「這10年只去過一次旅行，有時間寧可跟義工捉貓、車牠們看醫生。」但一切改變，也是無怨無悔。

▲ 香港拯救貓狗協會創辦人謝曉梅（ Linda，中），為救毛孩人生有很大的改變。「未來還會多成立一間狗場，希望能得到馬會的資助。」(攝影︰馮柏偉)

大抵動物義工都有這些經歷︰覺得流浪貓狗身世可憐，由照顧餵食到慢慢「上坑」而佔據其日常生活，見到牠們生病，又不欲見死不救，繼而成為生命中的重責。

香港拯救貓狗協會的創辦人Linda也有類似的背景︰

2007年本來是做動物暫托，後來認識一些獨立義工，跟他們去街頭捉狗絕育，再用網上的討論區為牠們尋家。其後接觸貓咪，想更有組織地照顧毛孩，於2017年就在葵涌建立貓舍，成立香港拯救貓狗協會。 那時只有約1,500呎， 最多可收留80隻貓。現在荃灣的新址大一倍，可容納更多求助個案。

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為成立組織 洗盡鉛華

Linda不諱言大學畢業後，也如大部分香港女生的生活。

那時是OL，出街化行妝兼會買很多名牌，或者幾個月去一次旅行，食下酒店buffet咁。但做了獨立動物義工，錢都放在那邊，兼且放工後忙着做領養人的家訪、餵貓等。 未有貓舍前，試過家中養了十多廿頭貓、幾隻狗，弄得家裏很臭，給鄰居投訴，結果『發憤圖強』地找工廈成立這協會。計落我10年只去過一次旅行，亦已好少打扮，算是洗盡鉛華吧。

訓練狗隻行為 助覓新主人

香港拯救貓狗協會的創辦目的，是為流浪貓狗提供糧食、醫療、絕育及領養等服務，並為牠們尋找一個永遠的家。Linda粗略計算，由她當動物義工至成立這組織至今，多年間已拯救了6,000多頭毛孩，當中7成已成功找到新主人，

我們協會都有不同分工，譬有外出做CCCP（即貓隻領域護理計劃，以「捕捉、絕育、放回 」為理念）的，做marketing的 、負責貓狗糧義賣的、或當動物暫托等。 一個是較少動保組織會做的，是貓狗的訓練。因為部分流浪狗很怕人，有的有分離焦慮症，即不見主人會焦慮不安，會搞破壞或咬爛梳化，故有導師到我們的狗場訓練狗隻，慢慢馴化改善行為，才較易「入屋水」覓得新主人。

▲ 香港拯救貓狗協會有基本的藥物為毛孩療傷治病，相當周到。(攝影︰馮柏偉)

至於惡貓，也有一批義工下班後上貓舍安撫牠們的情緒，餵牠們吃小食、聊天，貓見得熟人多，就能建立信任。而義工Dana，就帶記者去看一頭名「薑粉」的小貓，「貓入寵時可能不太適應，可將手捲着毛巾，輕輕觸摸牠，習慣後才轉用手，否則貓會攻擊人。」

虐畜案貓咪 協會照顧終老

在接觸眾多的求助個案中，有幾個case都教Linda難忘。

像一頭叫Kaylee的4個月大貓咪，生活於新界某廢車場，與姐姐遇上車禍，姐姐不幸身亡，Kaylee就下半身癱瘓，獸醫說只有幾年命，但幸好有暫託將牠照顧得很好，現都生存了7、8年。因牠癱了，義工每日都要替牠放排洩物，要有很大的愛心和耐性。

另外，時有所聞的虐畜案，Linda說有香港仔華富邨有一隻叫骨仔的貓，被懷疑被斬斷手，甚至身體多處有大大小小的傷口，而且面頰腫脹，「我們捉了牠兩年都捉不到。後來捕獲了，牠卻好驚人，兼有口腔炎，現由暫託家庭照顧情況才有好轉。牠也不會出領養，由協會一直照料終老。」

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毛孩醫療費 月達20萬

目前香港拯救貓狗協會的貓舍，位處荃灣某工業大廈內，面積近3,000呎，月租2.2萬，但Linda坦言負責最重反而是毛孩們的醫療費。

▲ 香港拯救貓狗協會也會售賣貓狗糧，也是協會一部分的收入來源。(攝影︰馮柏偉)

Linda表示︰「平均一個月約20萬醫療費，這貓舍內有60多隻貓，出面義工暫托約有20隻。另外還有狗隻，部分有長期病患如腎病、尿道炎難以排便尿，以至心絲蟲或失明等，全部都要做手術。一隻貓有病驗血照X光又要二、三千元，住醫院一個星期，就要2萬多元。我們的財政收入，主要靠個人捐款及領養費，或以個案形式捐助的。唯疫情下失業人士多了，捐款減少，近年營運都財赤，惟有自己頂，能救的都不想放棄。」

記者︰馮柏偉

