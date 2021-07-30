【5000元消費券】到OK便利店領消費券　可獲贈20元現金券

▲ OK便利店預留總值港幣逾千萬元現金券，派發給到OK便利店領取消費券的市民。(資料圖片)

政府即將派發5000元消費券，OK便利店公布於8月1日起，市民可用已登記消費券之八達通，於全港超過340間分店領取消費券，市民於推廣期內首次於OK便利店以八達通成功領取消費券，將額外獲贈總值20元OK現金券，藉此鼓勵市民開心消費。

整個推廣期內，OK便利店預留總值港幣逾千萬元現金券，派發給到OK便利店領取消費券的市民，旨在讓市民領取消費券，更可享額外現金券獎賞。

推廣詳情： 1.當OK齊齊印會員首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會於數分鐘內將4張$5電子現金券自動存入會員的OK齊齊印app戶口內。

2.當非會員首次於OK便利店以八達通成功領取消費券後，電腦會自動列印4張$5現金券於收據上。

3.每張八達通只限換取一次。

4.現金券必須於2021年9月30日前，淨消費滿$15時使用，其他使用條款，請參閱券上細則。

5.推廣日期: 2021年8月1日至8月14日

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責任編輯：TOPick港聞組