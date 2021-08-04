把握股神巴菲特沒有的優勢　每月一千元爭取財富增值  

巴菲特（Warren Buffett）在1986年致股東的信中，曾留下名句「當別人恐懼時我貪婪，當別人貪婪時我恐懼」。吸收「股神」的投資神髓，就能成功低吸高沽，建立自己的「巴郡」，隨時買車、買樓、開公司，甚至提早退休環遊世界？少年，你太年輕了！世上只有一個巴菲特，當股神在貪婪時，你很可能就是恐懼的一員，反之亦然。不過有一種優勢，是年輕人擁有而巴菲特欠缺的——青春。只要透過有系統的長線投資，發揮時間優勢，每月1,000元都能爭取財富增值，可望更有效累積財富。

所謂時間就是金錢，青春更是只有把握當下才能活用的本錢。青春不僅賦予追求夢想的空間，若及早開始投資，更有充裕時間調整市場及資產價格短期波幅的影響，讓財富有效增值。這就是「長線投資」的威力！而配合「平均成本法」，更有助於長線拉低投資成本，為投資者「慳」更多！

有紀律入市 避免羊群心態

平均成本法是一種有紀律的投資策略，無論市場和資產價格如何變動，投資者都會定期定額進行投資，例如月供基金就是運用這種策略的投資方式之一。在平均成本法之下，投資者在資產價格處於低位時買入更多資產單位，價格處於高位時則買入較少單位。最終，無論資產價格最終如何以定期定額的方式買入資產單位的平均成本，都有望低於一筆過投資的平均每單位價。

另一方面，除非你自問擁有「股神」的投資眼光和本錢，能洞悉入市時機，否則投資新手往往易受市場波動影響投資情緒，甚至因羊群心態而作出不理想的決定，不是「低位出貨」，就是「高位追入」。平均成本法令投資者毋須每時每刻緊盯市場走勢去捕捉入市時機。而每月供款的方式更可攤分投資成本，有助減輕財務壓力。

同一種投資的不同成果

要驗證平均成本法與一筆過投資的差別，網民不妨看看Sheldon和Gabriel的個案作出比較。二人大學畢業兩年，月入不足兩萬元，支付家用、償還大學貸款、應付各種生活開支後，已所餘無幾。若收入並未大幅提升，無論如何「死儲爛儲」，要儲得足夠首期買樓都看似遙遙無期，更遑論日後退休安排，因此他們便投資基金，希望為財富增值。

Sheldon決定一筆過將資金投入市場，Gabriel則選擇月供方式。二人同樣投入共6萬元本金，買入相同的基金產品，投資期同樣為5年（60個月）。究竟Sheldon一筆過投資，和Gabriel以平均成本法，每月投入1,000元的方式，哪個較快達成目標？以下模擬例子，比較在3種市況表現下，兩人投資成果的差別。

註：上述圖表只顯示基金單位及價格計算至小數點後2個位（1/100）。



投資涉及風險。以上例子僅供參考說明之用，相關數據為模擬資料（包括年份、基金價格）並不代表任何實際基金表現，亦不代表投資者有機會賺取的實際回報。不同的投資有不同波動形態，與市場上基金／證劵等資產並無任何關聯。

綜觀上述3種市況， Sheldon 和Gabriel在同一投資本金、年期和基金產品的條件下，平均成本法在市況一和二的表現下較佳，而市況三則以一筆過投資表現較理想。其中，在市況二基金價格下跌時，採用平均成本法策略，虧損較一筆過投資策略為少。當然，現實市況瞬息萬變，資產價格亦有上落，投資者不能單以上述的模疑情況，斷定平均成本法策略定必比一筆過投資優勝。尤其對於熟悉市況能捕捉價格低位的投資者，在預期市場長遠上升的情況下，及早進行一筆過投資，有關回報可能較平均成本法為高。

多元資產分散投資風險

世上沒有一種必勝的投資方法，投資市場亦沒有永遠的長勝將軍。一個強健的長線投資組合，應注意避免承受過高的集中風險，平衡風險與回報。一項基金可持有一籃子不同證券，數量由數十至以千計不等，而視乎基金類別而言，亦可投資於單一或多個不同行業、地區以至資產類別，相對單一證券投資，更能分散風險。

想把握時間優勢，就要及早行動。現在可透過摩根網上交易平台「eScheduler網上月供基金」，每月以低至1,000元開展有紀律的投資，發揮平均成本法優勢，捕捉長線回報。

註：本文貨幣單位為港元。

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