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【高官減薪】高官行會成員被多減薪3個月　葉劉：涉事者不能蒙混過關

政治 16:06 2021/07/30

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葉劉淑儀今次錯被減薪事件，涉事者不能一句溝通出錯了事。

特首林鄭月娥去年四月宣布和一眾司局長、特首辦主任和全體行政會議成員減薪一成，為期一年，與市民共渡時艱。可是，政府最後卻擺烏龍，將有關官員的人工扣足15個月，即是額外減多220多萬元，全部收歸庫房。行會成員葉劉淑儀感到相當勞氣，批評事件屬低級錯誤，涉事者不能單憑一句「溝通有誤」便可蒙混過關。

一眾官員因人為錯誤而被額外減薪，雖然大家都表示不介意，但葉劉在Facebook專頁批評，事發至今，政府仍未有向行會非官守成員詳細交代事件。

葉劉說，同意減薪與市民共渡時艱，但「這次事件並非單單涉及薪金問題，而是計算薪金這等小事也犯錯，政府予人感覺做事「甩漏」，究竟此事是由那個部門及誰人負責？哪一個環節擺烏龍？ 假如公務員處理這種小事也如此馬虎，將來又何委以重任？這次多扣薪金明顯是低級錯誤，政府日後處理同類安排應更加謹慎和準確，我認為政府應該向被影響官員及行會成員作出交代，相關部門及涉事者不能單憑一句溝通有誤便可蒙混過關」。

葉劉又附上特首辦最新回覆，內容提及，減薪一成的安排，原本由去年4月，至2021年3月底結束，但特首辦同事到今年6月才發覺因溝通有誤，減薪安排一直有效到今年6月底，即共減薪一成15個月。特首獲悉後，親自諮詢受影響的官員和行政會議成員，大家一致同意接受減薪15個月的安排。

現時，特首的月薪約41.6萬元、政務司司長月薪約37.1萬元、財政司司長月薪約35.9萬元、律政司司長月薪約34.6萬元，各局長和特首辦主任的月薪約為33.5萬元，至於行會非官守成員每月薪津約8.5萬元。由此計算，各人被多扣減逾226萬元薪金。

 

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撰文 : 傅流螢

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