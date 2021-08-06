【若善健談】 緣份的天空

我們身處的宇宙，充滿著難以想像的浪漫、謎團和千絲萬縷的關係，地球環繞太陽一周需要365.25日，緣份會缺席，但關係及引力永遠準時赴會。沒有太陽任何生物也生存不了，輕微的太陽活動變化，便可影響北極光的強弱和亮度，我們依賴著太陽發出的能量，生命才得以延續，就像我們需要醫生的智慧與魄力。

關係的種類多不勝數，醫患關係是其中之一，代表醫生和病人之間的互動、信賴合作之基礎。醫生從實習開始，都必須學習和維持尊重病人的尊嚴、私隱與需求。同樣， 病人在治療的過程中也有責任，包括需要充分和醫生合作，雙方雖然像行星一樣有不同的軌跡、身份及地位，但為了健康，各人應放下包袱或枷鎖，好好溝通及履行各自的責任。

在浩瀚的宇宙裏，星星的數目肯定比醫生多，恆星不同的組合代表著不同的星座，廣為人知的星座像仁醫一樣，背負著知識、經驗、操守及口碑。隕石的出現是一種危機，就像疾病一樣，處理得宜可以視作是一場短暫消逝的流星雨。可以在現實生活中與醫生相處是一種緣份，也是一種契機，當中可能是病患者的隨機挑選、親友的推薦，也可能是急症室裡臨危受命的醫護人員，我們應珍惜及尊重這段緣份，畢竟將健康交託予可信賴的人。

古時，人們倚賴地上垂直的杆子，觀察影子長短來判斷時間及天氣的變化，包括温度，經過長年累月的記錄，才能掌握時間及為將來未雨綢繆。立竿見影的比喻也適用於醫生與病患者的身份，醫生需要持份者的配合，才能準確洞悉身體的變化，雙方的關係既相對及緊密，但卻永遠有一條神聖不可侵犯的界線，超越了便形同吸收過多紫外光的能量，足以殲滅各星宿的命運。雙方各自的軌跡及頻率，需要用心才可不斷調較作出溝通，並且建立良好的關係，這種態度鞏固專業、正直及道德的標準。

我們需要太陽的正能量，也需要 瞬間出現的流星雨才顯得萬物關係變化的可貴。醫患關係需要共同努力建立，透過了解可以增加信心，進而產生信任，互惠互利，這才是身體與健康最好的延續關係。

秋葵

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