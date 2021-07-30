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【球衣風波】體育專員楊德強冀公眾專注運動員表現　對港隊摘3獎牌感高興

社會 16:34 2021/07/30

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體育專員楊德強說，對於港隊在東京奧運取得3面獎牌感到很高興但並不意外。（資料圖片）

港隊在東京奧運暫時取得1金2銀，是歷屆以來成績最好。正在身處東京觀賽的體育專員楊德強今日（30日）表示，對此感到很高興但並不意外，指當局近年投放於運動員的資源倍增，運動員表現有所提升是團隊努力的成果。

羽毛球代表伍家朗的球衣風波仍然持續，楊德強回應時稱，希望大家放下這些問題，專注於運動員的表現，多了解他們訓練時和比賽時面對的問題，及如何克服困難，全心全意支持運動員。

港協暨奧委會會長霍震霆就稱，美國的運動員也要面對不同壓力，要考慮運動員的個人心態，希望大家繼續支持香港運動員。

而游泳隊因希望讓何詩蓓專注衝牌，而放棄參加接力賽，引起批評，楊德強認為部分批評源於對於比賽規則的不了解，希望市民了解事情的本質和規則後，放下事件。

香港代表團團長貝鈞奇認為，一直在奧運村內鼓勵運動員專注比賽和訓練，不要受外間或者香港網民的言論影響，希望運動員享受比賽。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：徐紹軒


 

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