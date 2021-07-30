【煽動文字罪】譚得志涉街站叫口號案續審　女途人供稱聽到口號感滋擾 

▲ 督察陸嘉永今於區域法院作供。陳國峰攝

人民力量副主席譚得志（快必）涉於2020年首半年期間，呼籲市民參與未經批准遊行集結，另涉於多區擺街站時叫「光復香港，時代革命」等不同口號，被控發表煽動文字等共14罪，案件今（30日）於區域法院續審。控方傳召曾路經街站的女子供稱，她當時聽到被告高呼「光復香港 時代革命」後感到滋擾，她反叫喊「返屋企光復啦」後遭被告辱罵「大陸喱」等，她及後報警處理。



王華供稱，她早年在內地高中畢業，她指2020年3月15日下午3時許，途經牛頭角下邨廣場留意到被告的街站，約有30人排隊取口罩。被告譚得志期間高呼「光復香港 時代革命」，王感到滋擾，遂叫喊「返屋企光復啦」。接著她遭被告及其他人辱罵「大陸喱」等，她因此感到「好嬲」，以及「有啲驚」。



王指在現場逗留約2至3分鐘便離開並報警。她指當時聽到有現場人士指「有個女仔死咗」，但王認為他們的說法沒有根據。



王指聽到被告向在場人士問問題及派口罩，控方問及當她聽到被告問721及831的問題時心情如何，王華一度沉默，然後回答「唔識形容當時嘅心情」。

辯方盤問王時指，叫喊「返屋企光復啦」是什麼意思，王回答意思是「返屋企嗌口號」。

同年5月24日，被告在銅鑼灣東角道與記利佐治街交界舉行「國家安全但香港危險抗疫健康講座」。督察陸嘉永今供稱，當時多次向被告發出警告，要求他解散該未經批准的集結，但被告未有理會，最後將他拘捕。

辯方盤問陸，當時有否曾調查有沒有醫護人員將上台講解健康的資訊，陸指不見有人有意圖講解。

被告譚得志（48歲）被控7項發表煽動文字罪、1項串謀發表煽動文字罪、3項公眾地方內擾亂秩序行為罪、1項舉行或召集一個未經批准集結、1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令罪及1項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪，共14項控罪。

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記者：陳卓欣