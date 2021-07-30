【強制檢測】48歲男子抵達倫敦確診　曾居天賦海灣及於銅鑼灣工作

▲ 48歲男子抵達倫敦確診，曾居天賦海灣。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情緩和，不過衞生防護中心今日（30日）指出鑑於近期不少輸入個案俱在完成疫苗接種後，隨即參與非必要的外遊，中心發言人強調全球疫情仍然非常嚴峻，涉及傳染性更高的變異病毒株個案不斷上升，並有一些已接種新冠疫苗人士受感染的報告。中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃，尤其是極高和甚高風險指明地區。

發言人提醒，市民若必須外遊，中心強烈建議他們於出發前完成接種新冠疫苗，並於外遊期間繼續佩戴口罩，時刻保持個人和環境衞生。家長亦應盡量避免攜帶未能接種疫苗的年幼子女外遊。

此外，中心正跟進兩宗新通報於外地確診的個案。第一宗個案涉及一名45歲男病人，他於7月7日乘搭JL0026航班離港前往日本，7月19日出現病徵，翌日（7月20日）抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性。他於7月7日、3日、5日在香港以及7月7日在日本的檢測結果均呈陰性。

第二宗個案涉及一名48歲男病人，他於7月21日乘搭CX251航班前往倫敦，7月23日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，沒有病徵。中心正繼續與日本和英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，45歲男病人於潛伏期曾居住和工作的地方（尖沙咀柯士甸道8號龍堡國際和荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓14室）已於昨晚被納入強制檢測公告。

而48歲男病人於潛伏期曾居住（大埔天賦海灣3期-海鑽5座和尖沙咀廣東道13號港威酒店）和工作（銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心30樓3002室）的地方今日會被納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處上述指明地方內超過2小時的人士，須在指定日期或之前接受強制檢測。

同場加映，一般成藥或有比賽禁藥成分，醫生拆解藥檢制度:

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記者：伍瑋瑋