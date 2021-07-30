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【門診輪候】公院九龍西骨科專科新症輪候時間按年增逾6個月　九龍中耳鼻喉科最長等約3年

社會 17:05 2021/07/30

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公立醫院專科門診輪候時間漫長。(經濟日報資料圖片)

公立醫院專科門診輪候時間漫長。醫管局於今(30日)公布最新的專科門診輪候時間，其中九龍西的骨科輪候時間較往年增加最多，其次為港島西的外科，第三則為新界西的內科，分別增加了28、23及20個星期；不過，今年有別於以往，九龍東的眼科、港島西內科的內科及九龍中的精神病科輪候時間減少顯著，當中九龍東的眼科減幅最大，由往年同期的172星期減至127星期，即減少約10.3個月。

另外，九龍中聯網的耳鼻喉科最長輪候時間達154個星期，即約3年，較往年同期增加13個星期，即約3個月。

醫管局今日公布最新的專科輪候時間，當中九龍西的骨科輪候時間增幅最高，由往年同期的75個星期增至103個星期，即病人須多等約6.4個月才可獲治療。其次為港島西的外科，由往年同期的84個星期增至107個星期，即病人須多等5.2個月才可獲治療；第三則為新界西的內科，由往年同期的104個星期增至124個星期。

不過，今年九龍東的眼科、港島西的內科及九龍中的精神病科輪候時間減少顯著，當中九龍東的眼科由往年同期的172星期減至127星期，即減少約10.3個月，港島西的內科亦由往年同期的157星期減至116星期，即減少約9.4個月；而九龍中的精神病科則由往年同期的66星期減至35星期，即減少約7.1個月。

另外，於整體數字中，輪候時間最長的專科是九龍中聯網的耳鼻喉科，其最長輪候時間達154個星期，較往年同期增加13個星期，即約3個月。其次為九龍中的骨科，最長須輪候142個星期，即2.7年。

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記者：洪芷晴

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