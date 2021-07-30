【酒店優惠】半島酒店推住宿優惠兩位$3,300起　包大堂茶座早餐+$1,650酒店禮遇【附優惠詳情】

▲ 半島酒店推住宿優惠兩位$3,300起！（圖片由酒店提供）

香港半島酒店特別推出【半島款待】住宿禮遇，客人除可盡享舒適寬闊的豪華客房外，更可專享1,650港元酒店禮遇；在退房時更可獲贈1,650港元半島酒店禮劵於下次光臨使用。如於8月8日前預訂更可專享免費大堂茶座之半島雙人早餐，十分吸引！

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【半島款待】住宿禮遇 3,300港元起（另收加一服務費）

此住宿套餐包括可入住豪華客房或其他指定房型，各房客人每次入住可專享1,650港元酒店禮遇，於入住期間享用，酒店禮遇可用於住宿、水療服務及酒店內之餐廳。（不適用於今佐日本料理、半島精品店與餐廳、半島酒店宴會服務及各半島酒店商品）。如果於8月8 日前預訂更可專享免費大堂茶座之半島雙人早餐。

換言之，最優惠的情況下，平均每人$1650便可以享有住宿、下午茶，還有平均每人$825的酒店禮遇，十分優惠。

此外，各房客人每次入住均可於退房時獲贈價值1,650港元之半島酒店禮劵一張，供客人於下次預訂價值3,500港元之【半島禮待 – 賞心時光】住宿禮遇時使用。

預訂期限：2021年7月30日至8月15日

入住期限：2021年8月1日至9月30日(不適用於2021年9月20至22日及9月30日)

預訂或查詢：【按此】

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責任編輯：王芷瑩