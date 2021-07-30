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【媽媽的神奇小子】無奈被指借奧運抽水　電影公司澄清：不會以比較運動員作宣傳

娛樂 17:41 2021/07/30

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電影《媽媽的神奇小子》的電影發行公司天下一發文澄清。

改編自蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》將於8月12日上映，可是近日有報道指，蘇樺偉是繼李麗珊後的第二位奧運奪金選手而非張家朗，因而被網民認為這對其他運動員不尊重，並以以為是電影公司「抽水」。

《媽媽的神奇小子》的電影發行公司天下一特此發文澄清，以正視聽。

（FB截圖）

「媽媽的神奇小子」的社交平台寫道：

近日有不同媒體文章提到蘇樺偉先生是繼李麗珊後，第二位奧運奪金選手；
此舉令到有網民認為這些文章是對其他運動員之不尊重，
更認為上述文章是與蘇樺偉先生有關題材電影的宣傳人員發起「抽水」，從而達到宣傳之效。

天下一電影發行有限公司作為電影《媽媽的神奇小子》的發行方。
特別於此澄清，我方所有宣傳人員從未直接或間接向媒體提供上述文章的相關資料，
亦不會以比較同樣努力為港爭光的運動員以達宣傳之效。

希望大家都將注意力，專注放在支持所有香港運動員身上。
感謝！

（《媽媽的神奇小子》海報）

事實夏季奧運會與殘疾人奧運會每屆都緊接舉辦，但兩個是不同的比賽，所以沒有李麗珊後蘇樺偉「奪第二金」之說，只可說兩位都是出色運動員。

【媽媽的神奇小子】柳應廷唱電影主題曲表揚殘奧運動員　Jer：天生缺陷不代表失敗【有片】

同場加映：Jer專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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