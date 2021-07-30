【新冠肺炎】機管局宣布延長紓緩措施至9月　盼支持機場同業

▲ 機管局宣布延長紓緩措施至9月，盼支持機場同業。（資料圖片）

機管局今（30日）宣布，延續紓緩措施2個月至今年9月底，支持機場同業應對疫情，為航空業帶來的持續影響。

多項支援業界的各類費用寬免或扣減措施，將於今年8月及9月延續，包括全數豁免長期閒置客機的停泊費及機橋費、寬減客機着陸費；扣減停機坪服務、維修及禁區車輛的相關費用；寬減客運大樓包括貴賓室及辦公室的租戶租金；寬免包括旅客輔助服務、商用服務櫃檯及跨境交通營運商的客運大樓特許經營商費用；以及扣減航空後勤服務如飛機加油、飛機維修及航空膳食服務等相關費用。

延續的紓緩措施亦包括零售商及食肆租戶租金寬免，客運大樓內大部分商鋪及食肆已暫停營業，並獲寬免租金；至於現時仍然營業以提供基本服務的商鋪及食肆，其底租亦獲寬免。

緊貼東京奧運及港隊消息，即看奧運專頁：https://bit.ly/3inwDGa

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/3cNFwr7

責任編輯：吳卓峰