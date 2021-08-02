【靚太安樂窩】潮玩胡桃木色傢俬襯出時尚奢華韻味　160萬豪裝千呎單位打造精緻酒店風家居

▲ 設計師將給人傳統老氣的胡桃木色結合現代風格，成功打造時髦高級感家居。

胡桃木色一向給人傳統老氣的感覺，但只要搭配得當，就能塑造時髦高級感，帶出奢華韻味。位於九龍塘逸瓏一個實用面積達1045呎單位，設計師以戶主舊有深淺不一的木色傢俬和設計間隔作靈感，結合現代簡約意大利式風格，打造精緻品味酒店風家居。

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從商女戶主居住在同層另一單位，因原本單位需要裝修，又想有更多地方招待親友，所以購入這單位並交由設計師重新裝修。設計師Maggy接受TOPick訪問時指在裝修前先考慮顏色配置，並保留原有設計再加入新元素，達致既可配搭原有傢俬又能增添新鮮感。

客飯廳

以胡桃木色為主調，配搭橫跨客飯廳近20呎長的白色牆身，成功塑造柔和感覺。客廳放置深啡色真皮沙發、銅製座地燈、銅色吊燈等同一色系傢俱。而飯廳設置具自然氣息的木圍身，既可修飾家居間隔又可配合整體設計。

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▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 主人套房用色只設有射燈和床頭燈。(圖片由Grande Interior Design提供) ▲ 兒子房以公平法則作為設計概念，故房內傢俬如床和衣櫃擺放佈局亦接近一樣。(圖片由Grande Interior Design提供) ▲ 兒子房以白色和淺木色為設計主色，感覺更年輕。(圖片由Grande Interior Design提供)

房間

主人套房用色是全屋最深色設計，設計師指屋主想回家後可作真正休息，故只設有射燈和床頭燈，營造放鬆氛圍。房間凹位位置變成衣帽間，統一用上深木色櫃門，更設有茶色玻璃飾櫃展示珍藏手袋。

由兩間細房打通而成的兒子房以公平法則作為設計概念，因此房內傢俬如床和衣櫃擺放佈局亦接近一樣，如置身酒店雙床雙人房間，而以白色和淺木色為設計主色，感覺更年輕。

廚房

開則三尖八角的間隔設計，設計師用白色大容量廚櫃修飾，而廚櫃更用上西班牙製防污防刮膠漆，耐用又充滿時尚感。

客廁

間隔四正，以白色為主色配上雲石紋牆身的客廁，增設鏡櫃既可擺放日常用品，又能擴大空間感。

工程詳情：

裝修時間：3個月

總裝修設計費用約160萬。

資料來源:Grande Interior Design

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責任編輯：張懿慧