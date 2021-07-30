【整容選手】南韓乒乓球選手大媽變美女　田志希被爆整容前舊照高EQ回應

▲ 南韓乒乓球女將田志希被爆舊照後，坦承曾整容。

東京奧運正如火如荼賽事備受全球矚目，近日南韓乒乓球女將田志希（JEON Jihee）的外貌亦引發關注，被網民翻出舊照，指她現在與之前外表差太遠，直言「簡直像換了一個人」，甚至被讚似女演員金泰希。面對網民留言，田志希大方承認曾整容，並公開雙眼皮手術費用。

▲ 田志希大方回應網民（微博：田志希）

田志希現年28歲，在今屆奧運出戰乒乓球混雙及女單賽事，惟兩項賽事在8強止步，女單賽事敗給了日本選手伊藤美誠。她本為中國籍，在河北出生。因父親擔任乒乓球教練，她自小受其影響，7歲開始接受訓練，其後成為乒乓球選手。2011年1月她取得韓國籍，成為南韓乒乓球選手，到各地參賽。

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近日田志希登上熱門搜尋網，被網民翻出舊照，指她曾整容。日前她在其微博轉發相關帖文和相片，大方承認事件。從相片可見，昔日她束著一頭短髮，為單眼皮女生，但看起來像40歲，就如一名「大媽」。

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不過，近年她愈變愈美。今年出征東京奧運的她，已變成雙眼皮、鼻高、下巴尖瘦的美女，像是改頭換面，不少網民表示不敢相信是同一個人。田志希得知此事後，在微博轉發相關帖文，大方應對。

▲ 田志希（左 ）現為南韓乒乓球選手。（圖片：新華社）

當網民問她雙眼皮手術費用，她也公開回覆，表示花了77萬韓圜（約港幣$5300），另也有做水滴護膚。網民大讚她漂亮外，也有人請求她公開做手術的醫院，看來甚受大眾歡迎。事實上，田志希不時在社交網站分享飲食及護膚心得，並上載相關影片，頗重視自己的外形。

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責任編輯：羅嘉欣