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【童顏媽媽】韓國兩孩靚媽與兒子合照似姐弟　高148cm身型嬌小獲封「童顏媽媽」

健康 18:21 2021/08/03

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韓國28歲知名網紅洪瑛琦跟兒子合照超像姐弟，是名副其實的「童顏媽媽」。

人不可貌相，韓國28歲知名網紅洪瑛琦已經是一名兩孩媽媽，然而身高只有148cm的她外表相當年輕，跟兒子合照更超像姐弟，震驚不少網民，是名副其實的「童顏媽媽」。

洪瑛琦不時在IG分享生活近況，日前她就在網上大曬數張與兒子去沙灘遊玩的相片。只見上身穿泳裝、綁孖辮的洪瑛琦看起來超童顏，一張母子合照令網民大感驚訝，認為她看上去像姐姐，多過像媽媽：

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洪瑛琦與小她3歲的老公李世龍育有2子，兩人因節目《臉讚時代》結緣並撻著，拍拖不久洪瑛琦就發現自己懷孕，而當時洪瑛琦只有21歲，李世龍更是僅得18歲的高中生。二人的事跡震撼不少網民，一度在韓國引起爭議。

兩人的婚姻由不被看好，發展至今仍感情甜蜜。由2014年宣布結婚生子後，翌年洪瑛琦又再度懷孕，並不吝惜常在網上大曬家庭幸福：

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年僅28歲的洪瑛琦亦富有生意頭腦，高中起就自行創業開網店，身兼老闆及模特兒，單月營業額試過錄得高達3億韓元（約202萬港元）。擅於穿搭的她不時分享造型相，外表年輕亮麗：

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責任編輯：羅嘉欣

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