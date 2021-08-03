【童顏媽媽】韓國兩孩靚媽與兒子合照似姐弟　高148cm身型嬌小獲封「童顏媽媽」

▲ 韓國28歲知名網紅洪瑛琦跟兒子合照超像姐弟，是名副其實的「童顏媽媽」。

人不可貌相，韓國28歲知名網紅洪瑛琦已經是一名兩孩媽媽，然而身高只有148cm的她外表相當年輕，跟兒子合照更超像姐弟，震驚不少網民，是名副其實的「童顏媽媽」。

洪瑛琦不時在IG分享生活近況，日前她就在網上大曬數張與兒子去沙灘遊玩的相片。只見上身穿泳裝、綁孖辮的洪瑛琦看起來超童顏，一張母子合照令網民大感驚訝，認為她看上去像姐姐，多過像媽媽：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

洪瑛琦與小她3歲的老公李世龍育有2子，兩人因節目《臉讚時代》結緣並撻著，拍拖不久洪瑛琦就發現自己懷孕，而當時洪瑛琦只有21歲，李世龍更是僅得18歲的高中生。二人的事跡震撼不少網民，一度在韓國引起爭議。

兩人的婚姻由不被看好，發展至今仍感情甜蜜。由2014年宣布結婚生子後，翌年洪瑛琦又再度懷孕，並不吝惜常在網上大曬家庭幸福：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

年僅28歲的洪瑛琦亦富有生意頭腦，高中起就自行創業開網店，身兼老闆及模特兒，單月營業額試過錄得高達3億韓元（約202萬港元）。擅於穿搭的她不時分享造型相，外表年輕亮麗：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【同場加映】四孩爸爸：陪伴是給子女最好禮物

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣