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【東京奧運】何詩蓓避戰明早50米自由泳準決賽　聲明：因背傷退出

社會 19:37 2021/07/30

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狀態巔峰、連續取得2面奧運銀牌的何詩蓓，今晚乘勇續戰50米自由泳及4x100米混合泳接力！何詩蓓已出戰非主項、女子50米自由泳初賽，之後8時03分領軍出戰4x100米混合泳初賽。於非主項50米自由泳，何詩蓓游出24秒75，以總排名第15的成績晉身準決賽，但賽後宣布退出準決賽。

泳隊交代退出準決賽的決定，指何詩蓓在今早100米自由泳決賽拉傷背部，參加傍晚50米自由泳初賽後傷勢加劇，她仍會參加今晚4x100米混合泳接力，但不會出戰明早的50米自由泳準決賽。

港隊預計在4x100米混合泳初賽，派出何詩蓓、鄭莉梅、黃筠陶及楊珍美出賽。另外男子游泳代表何甄陶亦會於傍晚出戰，首先在6時14分在男子50米自由泳第七組出賽，時間是22秒45。總排名排32位，未能晉級準決賽。

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責任編輯：TOPick港聞組

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