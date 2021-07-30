【公海遊復辦】有患長期病乘客特意為行程打針　另有人稱郵輪遊較酒店宅渡假安全

▲ 李先生表示，今次能出遊心情非常興奮，特意為是次行程接種復必泰疫苗，指自己是長期病患者，形容「為旅行豁條命出去打針」。（陳麗娜攝）

本港今日（30日）復辦公海遊，星夢郵輪旗下雲頂夢號郵輪首航，三日兩晚行程共千名乘客參加，周日回岸。有乘客登船時指心情興奮，特意為參與公海遊接種疫苗，指自己是長期病患者，形容「為旅行豁條命出去打針」；另有乘客一家12口上船，指船上防疫限制嚴謹，認為參加郵輪遊比到酒店宅渡假更安全。

獨遊的李先生表示，疫情以前一年外遊五至六次，每兩個月便參加一次郵輪遊，指今次能出遊心情非常興奮，不在意花費多少金錢。他又稱，特意為是次行程接種復必泰疫苗，指自己是「六高患者」，以往診斷為不可接種科興，「但為旅行豁條命出去打針」。他又指昨晚收拾個人物品時怕收拾有遺漏，形容即使今次旅程不能著陸亦「好過無」，希望本港疫情快點消退，並舉出勝利手勢呼籲港人要打針。

▲ 冼先生（左）表示，指登船要求嚴謹，認為參加郵輪遊比到酒店更安全。（陳麗娜攝）

一行12人的冼先生表示，以往一向有參與郵輪遊，指自己得悉是次活動即時報名參加，形容成為首航乘客心情興奮，認為是次行程費用便宜，海景套房每位只需4千至5千，郵輪包含多項娛樂設施，不用規劃行程，適合一家大小，較酒店宅渡假更多元化，惟可惜不能到著陸到不同地方觀光。

他強調，郵輪防疫措施嚴謹，要求所有乘客已完成接種2劑新冠疫苗，登船前亦需要接受核酸測試，反之酒店宅渡假不需要檢測，不認為郵輪的風險比去酒店更大，而本港亦超過50天沒本地感染確診個案，不擔心在船上感染風險高。

為分流乘客辦理登船手續，郵輪公司將以往最早可在晚上7點登船，現改為最早下午1時30分到港口登記，亦為每名乘客提供建議辦理登船手續時間段，並可最快下午3時可以登船。

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記者：陳麗娜